Директор «Теплоэнергоремонт НН» получил условный срок за превышение полномочий

Руководитель предприятия Яков Гиркин в Нижнем Новгороде признан виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили в Канавинском райсуде 22 мая 2025 года. По данным ЕГРЮЛ, до недавнего времени фигурант возглавлял ООО «Теплоэнергоремонт НН», чьими учредителями являются АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что 17 декабря 2022 года «Теплоэнергоремонт НН» заключило договор с подрядчиком на подготовку проектно-сметной документации по реконструкции производственного здания. 29 сентября 2023 года подрядчик получил положительное заключение госэкспертизы, однако Яков Гиркин до 18 октября незаконно не подписывал акт о приемке работ, а до 1 ноября не перечислил подрядной организации часть оплаты в размере 1,4 млн руб.

Тем самым он нарушил законодательство о закупках, что повлекло нарушение прав подрядчика в виде увольнения трех работников из-за задолженности по зарплате и невозможности оплаты налогов.

Суд назначил Якову Гиркину 1,5 года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с подготовкой, заключением и исполнением хозяйственных договоров в коммерческих организациях, на один год. Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, с 16 мая новым руководителем компании назначен Андрей Аренков.

Как писал «Ъ-Приволжье», компания «Теплоэнергоремонт НН» фигурирует в уголовном деле бывшего гендиректора «Теплоэнерго» Ильи Халтурина. По версии следствия, он незаконно распорядился заключить с дочерней организацией договор на корректировку проекта модернизации котлоагрегата Нагорной теплоцентрали, чем нанес ущерб бюджету на сумму более 8 млн руб.

Галина Шамберина