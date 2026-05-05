Не пролетевшие «Парсек»

По уголовному делу бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина допросили экс-директора дочернего общества «Теплоэнергоремонт НН» (ТЭР-НН) Якова Гиркина. В 2025 году свидетель получил условный срок за то, что задерживал проектировщику АСБ «Парсек» часть оплаты за проектирование мероприятий по реконструкции Нагорной теплоцентрали. Яков Гиркин на допросе подтвердил, что «Парсек» сделал некачественный проект, по которому невозможно было смонтировать работающий котел на стратегически важном объекте, а проектировщик отказался исправлять ошибки. Свидетель также отрицал доводы обвинения о том, что Илья Халтурин повысил ему оклад, чтобы директор ТЭР НН смог оплатить адвоката и дать выгодные показания.

Бывший генеральный директор АО «Теплоэнерго» Халтурин Илья (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший генеральный директор АО «Теплоэнерго» Халтурин Илья (справа)

В судебном процессе по уголовному делу экс-руководителя «Теплоэнерго» Ильи Халтурина допросили директора дочерней компании ТЭР-НН Якова Гиркина, который отвечал за проект по реконструкции Нагорной теплоцентрали (НТЦ) — крупнейшей котельной Нижнего Новгорода, отапливающей его нагорную часть.

Илья Халтурин был арестован в июле 2024 года за превышения должностных полномочий: по одному из эпизодов обвинения он незаконно распорядился, чтобы ТЭР-НН без конкурса заключил договор на корректировку проекта с ООО «ТГВ-Проектирование», переплатив этому проектировщику 8 млн руб.

Согласно другому эпизоду обвинения, Илья Халтурин необоснованно повысил попавшему под следствие Якову Гиркину должностной оклад, чтобы директор «дочки» «Теплоэнерго» смог оплатить услуги адвоката с целью «дать выгодные Халтурину показания». В 2025 году Яков Гиркин был осужден на полтора года лишения свободы условно за то, что не подписывал акты выполненных работ и задерживал 1,4 млн руб. оплаты по договору с АСБ «Парсек» — первым проектировщиком модернизации НТЦ.

В суде по «делу Халтурина» осужденный свидетель рассказал, что он на две недели задержал часть оплаты «Парсеку», надеясь, что тем самым вынудит проектировщика исправить ошибки.

Яков Гиркин подтвердил рассказы других свидетелей — работников «Теплоэнерго» о том, что нанятая по конкурсу компания-проектировщик сделала некачественный проект в стадии рабочей документации. Работая по ней, рабочие ТЭР-НН смонтировали воздуховоды, которые затем разорвало давлением.

«Парсек» также неправильно спроектировал основание для крепления охлаждающей системы, не включил в проект кабельные линии и допустил другие ошибки. «Смонтировать работающий котел по этому проекту было невозможно. Как я понимаю, у "Парсека" это был дебют, раньше эта компания проектов подобного уровня не делала. И мы вместе с ней набивали шишки», — рассказал Яков Гиркин.

По его словам, в условиях сжатых сроков и ТЭР-НН и руководство «Теплоэнерго» вели претензионную работу, прося «Парсек» оперативно скорректировать проектную документацию. Однако представители фирмы перестали отвечать на звонки и письма. «Мы как в каменную стену уперлись с кривым проектом», — сообщил свидетель.

К тому времени сроки проектирования и параллельно ведущихся строительно-монтажных работ были уже сорваны, начался отопительный сезон, возникли риски оставить главную котельную города без резервной мощности.

Поэтому было принято решение срочно найти другого проектировщика для исправления ошибок «Парсека», с которым расторгли договор.

Второго проектировщика ООО «ТГВ-Проектирование», которого в «Теплоэнерго» знали по котельной в Чкаловске и другим проектам, наняли без конкурса. Как рассказал Яков Гиркин, «срочность и аварийность» позволяли ТЭР-НН провести закупку с единственным поставщиком, а конкурсная процедура потребовала бы еще минимум месяц. Если бы на НТЦ вышли из строя котлы, то возник бы риск заморозить жилые дома и социальные объекты. Руководитель уволился из ТЭР-НН в ноябре 2024 года, когда второй проектировщик заходил в госэкспертизу с корректировкой проекта.

По эпизоду с адвокатом Яков Гиркин пояснил, что сначала скрывал от руководства «Теплоэнерго» расследование в отношении его уголовного дела за частичную неоплату по договору с «Парсеком». В Следственном комитете ему предоставили «бесплатного адвоката» (по назначению.— «Ъ»). Однако, по его словам, узнавшая о расследовании финдиректор «Теплоэнерго» Анна Бродникова рассказала об этом Илье Халтурину и предложила хорошего «адвоката Караваева». Тот приехал, чтобы вникнуть в суть дела, и запросил за свои услуги 100 тыс. руб. в месяц.

Яков Гиркин, зарабатывавший порядка 240–250 тыс. руб., сообщил, что он «не тянет» такие расходы. По словам свидетеля, гендиректор «Теплоэнерго» подумал и «благородно предложил» повысить ему оклад на 100 тыс. в месяц.

При этом, по словам Якова Гиркина, он неоднократно порывался уволиться из-за сложной, нервной и многозадачной работы, которая начиналась у него в семь утра и заканчивалась поздним вечером. Однако Илья Халтурин, переживавший за проект модернизации НТЦ, каждый раз уговаривал его остаться.

Яков Гиркин рассказал, что менеджеров проекта его уровня звали в Балахну на НИГРЭС за зарплату в 500 тыс. руб. Когда уже после ареста Ильи Халтурина он в 2025 году на несколько месяцев вернулся в теплоснабжение, новый директор «Теплоэнерго» Геннадий Сивохин предложил ему 280 тыс. руб. в месяц и выплатил полумиллионную премию за котельную на улице Углова.

Версию следствия о том, что ему повышали оклад именно для выработки нужных Илье Халтурину показаний, Яков Гиркин отверг, отметив, что с ним такие мотивы не обсуждались.

Роман Кряжев