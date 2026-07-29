Музей в Нагасаки обвинили в сокрытии «темных страниц истории»
Музей атомной бомбы в Нагасаки, долгие годы являвшийся символом борьбы за мир и памяти о жертвах атомной бомбардировки, оказался в центре скандала из-за изменений в экспозиции впервые за тридцать лет. Об этом сообщает The Times.
На информационном стенде, рассказывающем о японском вторжении в Нанкин (Китай) в 1937 году, музей планирует переформулировать описание события, использовав вместо слова «резня» «инцидент». Из описаний японской экспансии в Китае исчезнет слово «агрессия», которое заменят на более нейтральный термин «расширение территории». Как пишет The Times, изменения стали результатом лоббирования со стороны местных националистов.
Правки вызвали критику как со стороны Китая, так и среди местных жителей, переживших бомбардировку, и их потомков. Они утверждают, что такие исправления направлены на «переписывание истории и смягчение фактов японской агрессии времен Второй мировой войны».
Администрация музея отрицает политическое давление, утверждая, что новые термины соответствуют тем, что используются МИД Японии и в школьных учебниках.
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Как создавалось и где испытывалось ядерное оружие
Подобные скандалы вокруг искажения исторических фактов или пересмотра их интерпретации не являются единичными. В прошлом были прецеденты, когда музеи оказывались в центре общественного внимания из-за спорных экспозиций или изменений в повествовании. Например, Триеннале Айчи содержала критические отсылки к истории японского империализма, а Исторический музей сталкивался с изменением официального взгляда на историю. В Литве переименование музея было названо попыткой переписать историю, а в отношении Государственного Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в течение истории наблюдалась «особая идентичность», которая впоследствии объявлялась преступной.
Власти Японии склонны к ревизии истории, когда речь идет о Второй мировой войне. На ежегодных церемониях памяти жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки японские чиновники зачастую избегают прямого указания на США как на страну, сбросившую бомбы. При этом представители Японии регулярно обвиняют Россию в ядерной угрозе. В предыдущие годы это приводило к тому, что Россию и Беларусь не приглашали на памятные мероприятия, хотя в 2025 году процедура приглашения была изменена.
Такие действия вызывают критику. Например, российский посол в Токио назвал позицию японских властей «ханжеством и лицемерием», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул необходимость напоминать, какая страна первой применила ядерное оружие. В 2024 году Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo, объединяющая выживших после атомных бомбардировок, «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия», и «за свидетельства того, что ядерное оружие не должно быть использовано снова», при этом отмечалось, что «табу на применение ядерного оружия находится под давлением».