Музей в Нагасаки обвинили в сокрытии «темных страниц истории»

Музей атомной бомбы в Нагасаки, долгие годы являвшийся символом борьбы за мир и памяти о жертвах атомной бомбардировки, оказался в центре скандала из-за изменений в экспозиции впервые за тридцать лет. Об этом сообщает The Times.

На информационном стенде, рассказывающем о японском вторжении в Нанкин (Китай) в 1937 году, музей планирует переформулировать описание события, использовав вместо слова «резня» «инцидент». Из описаний японской экспансии в Китае исчезнет слово «агрессия», которое заменят на более нейтральный термин «расширение территории». Как пишет The Times, изменения стали результатом лоббирования со стороны местных националистов.

Правки вызвали критику как со стороны Китая, так и среди местных жителей, переживших бомбардировку, и их потомков. Они утверждают, что такие исправления направлены на «переписывание истории и смягчение фактов японской агрессии времен Второй мировой войны».

Администрация музея отрицает политическое давление, утверждая, что новые термины соответствуют тем, что используются МИД Японии и в школьных учебниках.

Екатерина Наумова