Жители поврежденного из-за атак БПЛА дома в Ростове вернулись в квартиры

Жителям многоквартирного дома в жилом комплексе «Красный Аксай» в Ростове-на-Дону разрешили вернуться в квартиры после обследования дома, пострадавшего при атаке беспилотников 27 июля. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Эксперты после осмотра подтвердили возможность проживания во всех квартирах, кроме 12 помещений, расположенных на поврежденных этажах, где из-за обломков БПЛА безопасность нарушена. В доме ограничена работа лифтов, действие которых пока нельзя восстановить. Жильцы поврежденных квартир могут вместе со специалистами МЧС забрать мебель и уцелевшие вещи.

Глава региона добавил, что в ближайшее время подготовят проект восстановления дома. Сегодня представители городской администрации встретятся с жильцами, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Кроме того, в Таганроге при падении обломков ракеты в ночь на 29 июля поврежден многоквартирный дом. Из здания эвакуировали 52 человека, включая восьмерых детей, территория оцеплена, специалисты проводят мероприятия по обеспечению безопасности. После завершения работ эксперты обследуют дом для определения возможности проживания.