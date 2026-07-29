BTS решили не участвовать в Grammy после появления отдельной категории для азиатской музыки
BTS отказались участвовать в Grammy из-за новой категории для Азии
Южнокорейский бой-бэнд BTS не будет подавать заявки на соискание премии Grammy. 69-я церемония запланирована на февраль 2027 года.
Все участники группы опубликовали у себя в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) один и тот же текст: «Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию Grammy в этом году. Мы надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам».
Чуть более месяца назад американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS), вручающая Grammy, представила новую категорию — «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки». Как пояснили в NARAS, награда будет вручаться исполнителям K-pop, J-pop и C-pop.
BTS несколько раз номинировались на Grammy в разных категориях, но ни разу не выигрывали. Все семеро участников — RM, Чин, Suga, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук — с 2019 года состоят в NARAS. В интервью разных лет они называли получение Grammy одной из главных целей в карьере.
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Короли k-pop
Решение BTS отказаться от номинаций на Grammy перекликается с аналогичными отказами других известных исполнителей от крупных премий. Например, певец The Weeknd в 2021 году объявил бойкот Grammy, обвинив Академию в предвзятости, и это произошло после того, как его песня не получила номинации. Также канадский певец Джастин Бибер отказывался выступать на церемонии Grammy в 2018 году, хотя имел восемь номинаций.
Сами BTS уже были лауреатами других престижных наград, подтверждающих их статус на мировом музыкальном рынке. В 2021 году они стали первым азиатским коллективом, получившим награду «Артист года» на American Music Awards. На других церемониях, таких как MTV Europe Music Awards, группа также регулярно собирала множество наград, включая «Лучшую группу», «Лучшего поп-исполнителя» и «Лучшего исполнителя кей-поп».