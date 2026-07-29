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BTS решили не участвовать в Grammy после появления отдельной категории для азиатской музыки

BTS отказались участвовать в Grammy из-за новой категории для Азии

Южнокорейский бой-бэнд BTS не будет подавать заявки на соискание премии Grammy. 69-я церемония запланирована на февраль 2027 года.

Все участники группы опубликовали у себя в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) один и тот же текст: «Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию Grammy в этом году. Мы надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам».

Чуть более месяца назад американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS), вручающая Grammy, представила новую категорию — «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки». Как пояснили в NARAS, награда будет вручаться исполнителям K-pop, J-pop и C-pop.

BTS несколько раз номинировались на Grammy в разных категориях, но ни разу не выигрывали. Все семеро участников — RM, Чин, Suga, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук — с 2019 года состоят в NARAS. В интервью разных лет они называли получение Grammy одной из главных целей в карьере.

Фотогалерея

Короли k-pop

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Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

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Власти ожидали, что шоу соберет до 260 тыс. зрителей

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

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Режиссером шоу стал Хэмиш Гамильтон, который известен организацией шоу в перерыве «Супербоула» и церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

15 тыс. полицейских и пожарных охраняли порядок, меры безопасности были усилены

15 тыс. полицейских и пожарных охраняли порядок, меры безопасности были усилены

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Участники группы BTS прошли срочную службу. Последний из них вернулся из армии летом 2025 года, после чего началась подготовка к туру

Участники группы BTS прошли срочную службу. Последний из них вернулся из армии летом 2025 года, после чего началась подготовка к туру

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

Фанаты группы на площади Кванхвамун в центре Сеула

Фанаты группы на площади Кванхвамун в центре Сеула

Фото: Ahn Young-joon / AP

В кинотеатрах Московской области и Екатеринбурга покажут запись концерта BTS

В кинотеатрах Московской области и Екатеринбурга покажут запись концерта BTS

Фото: Jihoon Lee / Reuters

Участники k-pop группы BTS перед концертом

Участники k-pop группы BTS перед концертом

Фото: BIGHIT MUSIC / Netflix / Handout / Reuters

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Министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль ожидает, что шоу принесет стране «триллионы вон»

Фото: Minwoo Park / Reuters

Выступление k-pop группы BTS

Выступление k-pop группы BTS

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

Концерт группы BTS в Сеуле

Концерт группы BTS в Сеуле

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

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Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Фанатка группы из Мексики показывает фото, которые она принесла для обмена с другими фанатами

Фанатка группы из Мексики показывает фото, которые она принесла для обмена с другими фанатами

Фото: Lee Jin-man / AP

Фанаты BTS, не попавшие на концерт на площади, собрались за ее пределами

Фанаты BTS, не попавшие на концерт на площади, собрались за ее пределами

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Фанат группы в самодельном жилете из фотографий участников группы

Фанат группы в самодельном жилете из фотографий участников группы

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Дроны передавали изображения участников на экран

Дроны передавали изображения участников на экран

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Песня с нового альбома под названием Swim уже через час после релиза взлетела на первое место в Топ-100 и набрала более 10 млн просмотров за четыре часа

Песня с нового альбома под названием Swim уже через час после релиза взлетела на первое место в Топ-100 и набрала более 10 млн просмотров за четыре часа

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Дроны летали вокруг в площади в форме символов с обложки нового альбома BTS Arirang

Дроны летали вокруг в площади в форме символов с обложки нового альбома BTS Arirang

Фото: Lee Jin-man / AP

До 19 апреля в Сеуле продлится фестиваль BTS The City

До 19 апреля в Сеуле продлится фестиваль BTS The City

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Концерт группы The Comeback Live: Arirang был бесплатным для желающих, но можно было купить билеты на лучшие места или обычные билеты

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

Власти ожидали, что шоу соберет до 260 тыс. зрителей

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Режиссером шоу стал Хэмиш Гамильтон, который известен организацией шоу в перерыве «Супербоула» и церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

15 тыс. полицейских и пожарных охраняли порядок, меры безопасности были усилены

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Участники группы BTS прошли срочную службу. Последний из них вернулся из армии летом 2025 года, после чего началась подготовка к туру

Фото: Kim Hong-Ji / Pool Photo / AP

Фанаты группы на площади Кванхвамун в центре Сеула

Фото: Ahn Young-joon / AP

В кинотеатрах Московской области и Екатеринбурга покажут запись концерта BTS

Фото: Jihoon Lee / Reuters

Участники k-pop группы BTS перед концертом

Фото: BIGHIT MUSIC / Netflix / Handout / Reuters

Министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль ожидает, что шоу принесет стране «триллионы вон»

Фото: Minwoo Park / Reuters

Выступление k-pop группы BTS

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

Концерт группы BTS в Сеуле

Фото: Kim Min-Hee / Pool Photo / AP

Новый, пятый альбом группы уже успел установить рекорды по продажам, скачиваниям и прослушиваниям

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Фанатка группы из Мексики показывает фото, которые она принесла для обмена с другими фанатами

Фото: Lee Jin-man / AP

Фанаты BTS, не попавшие на концерт на площади, собрались за ее пределами

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Фанат группы в самодельном жилете из фотографий участников группы

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Дроны передавали изображения участников на экран

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Песня с нового альбома под названием Swim уже через час после релиза взлетела на первое место в Топ-100 и набрала более 10 млн просмотров за четыре часа

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Дроны летали вокруг в площади в форме символов с обложки нового альбома BTS Arirang

Фото: Lee Jin-man / AP

До 19 апреля в Сеуле продлится фестиваль BTS The City

Фото: Lee Jin-man / AP

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение BTS отказаться от номинаций на Grammy перекликается с аналогичными отказами других известных исполнителей от крупных премий. Например, певец The Weeknd в 2021 году объявил бойкот Grammy, обвинив Академию в предвзятости, и это произошло после того, как его песня не получила номинации. Также канадский певец Джастин Бибер отказывался выступать на церемонии Grammy в 2018 году, хотя имел восемь номинаций.

Сами BTS уже были лауреатами других престижных наград, подтверждающих их статус на мировом музыкальном рынке. В 2021 году они стали первым азиатским коллективом, получившим награду «Артист года» на American Music Awards. На других церемониях, таких как MTV Europe Music Awards, группа также регулярно собирала множество наград, включая «Лучшую группу», «Лучшего поп-исполнителя» и «Лучшего исполнителя кей-поп».

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