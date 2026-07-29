Стреляли в «Овода»

В Туле совершено покушение на владельца и учредителя ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» Андрея Черезова. Неизвестный как минимум трижды выстрелил в предпринимателя, когда тот возвращался домой с работы. Состояние потерпевшего оценивается как критическое. Нападавшего разыскивают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Тульской области утром 29 июля сообщило о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Пресс-служба ведомства сообщила, что нападение было совершено в подъезде многоквартирного дома на улице Михеева. На месте работает следственно-оперативная группа, следствие устанавливает причастных к преступлению.

По данным СМИ, пострадавшим предпринимателем был Андрей Черезов. Он возвращался домой после работы около часа ночи и открывал дверь в квартиру, когда неизвестный несколько раз выстрелил в него. Супруга бизнесмена, как утверждается, слышала три выстрела. Силовикам она заявила, что не видела злоумышленника.

Андрей Черезов является владельцем и учредителем ООО «Воздушный трактат», а также ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» (РЛВТ).

Последнюю компанию открыли выпускники и аспиранты Тульского государственного университета в сентябре 2022 года после победы в конкурсе «Студенческий стартап».

В качестве основного вида деятельности организации заявлены научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство беспилотников, разработка компьютерного программного обеспечения (ПО) и другие. Единственной деятельностью по ОКПД (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности) компании является создание летательных, космических и беспилотных авиационных систем. Как выяснил “Ъ”, помимо разработки дронов и ПО к ним, РЛВТ занималась разработкой помехозащищенных систем связи, портативных радаров для обнаружения беспилотников и систем подавления БПЛА.

Согласно финансовой отчетности, в 2025 году прибыль РЛВТ составила более 1,3 млрд руб., чистая прибыль — свыше 27,9 млн руб. С 2024 года компания начала участвовать в госконтрактах: РЛВТ поставляла беспилотники для научных экспериментов в Воронежский государственный технический университет. Для БГТУ им. В. Г. Шухова организация поставила компоненты для создания экспериментальной модели БПЛА.

Компания также поставляет беспилотники для российских вооруженных сил. Так, в 2024 году РЛВТ показала FPV-дроны семейства «Овод» на международной промышленной выставке «Иннопром».

Классический «Овод» позиционировался как боевой дрон-камикадзе, предназначенный для поражения живой силы, бронетехники и укреплений. Более тяжелая модификация «Овод-10» оборудована системой сброса и для провизии, боеприпасов или бомб, а «Овод-Про» — оптоволоконным кабелем, чтобы дрон нельзя было подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Согласно публикациям, в первый раз «Овод» протестировали в июле 2023 года бойцы Южной группировки войск. Первую партию из 4 тыс. «Оводов» поставили бойцам спецоперации в октябре 2024 года. Помимо этого, РЛВТ создает ретрансляторы для дронов дальностью действия до 50 м.

В том, связано ли покушение на господина Черезова с его предпринимательской деятельностью, следствию еще предстоит разобраться. Силовики ведут поиск стрелявшего, о личности которого пока что ничего не известно.

Никита Черненко