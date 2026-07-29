В Уфе удар молнии привел к перебоям в ТВ-вещании

В Уфе восстанавливают работу городского телецентра после удара молнии, он вызвал перебои в ТВ-вещании. Об этом сообщает пресс-служба ГТРК «Башкортостан».

«Это утро для жителей республики началось с сильной грозы. Небо озаряли яркие вспышки молний, одна из них ударила в здание уфимского телецентра, что вызвало перебои в ТВ-вещании»,— отметили в пресс-службе.

Вещание по техническим причинам приостановлено на телеканале «Башкортостан 24», местных блоках на «Россия-1» и «Россия-24».

По прогнозам Башгидрометцентра, 30 июля в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по всему Башкортостану пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. На дорогах ночью и утром в некоторых районах возможен туман, видимость при котором составит 500 м и менее. В Уфе ночью пройдет небольшой дождь. Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы.