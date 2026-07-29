В Башкирии ожидаются дожди, грозы, порывы ветра

30 июля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по всей республике пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет юго-западный, 3–8 м/с, днем местами порывы достигнут 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +16…+21°, днем поднимется до +25…+30°, в юго-восточных районах — до +35°.

На дорогах ночью и утром местами появится туман, видимость в котором составит 500 м и менее.

В Уфе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем будут кратковременные дожди, грозы. Подует юго-западный ветер, 3–8 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Ночью воздух охладится до +18…+20°, днем прогреется до +27…+29°.

Майя Иванова