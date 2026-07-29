В портах Констанцы приостановили движение судов из-за угрозы взрыва
В румынском порту Констанца было приостановлено движение морских и речных судов в северном и южном портах из-за угрозы взрыва, сообщает телеканал Digi24. Сотрудников эвакуировали из здания администрации, а территория порта оцеплена правоохранительными органами.
Угрожающие сообщения поступили в Румынскую морскую администрацию с телефонных номеров с кодами Украины и Польши. В аудиозаписях, переданных на румынском языке, говорилось о заложенных бомбах в здании порта и пассажирском терминале. В сообщениях предупреждали, что взрывчатка замаскирована под различные предметы и обнаружить их до взрыва невозможно, а также советовали сотрудникам покинуть территорию, чтобы не пострадать.
Врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ уточнил, что аудиосообщения, вероятно, были сгенерированы искусственным интеллектом. По его словам, ранее в акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены пять морских дронов, некоторые из которых оснащались взрывчаткой.
Поводом для экстренной блокировки портовой деятельности послужило обнаружение подозрительного багажа в районе пассажирского терминала. По данным hotnews.ro, звонок с угрозой взрыва поступил на номер экстренных служб около 11:30 местного времени. В настоящее время специалисты приступили к осмотру помещений и прилегающей территории.
Инцидент с угрозой взрыва в портах румынской Констанцы произошёл на фоне неоднократных обнаружений и уничтожений морских беспилотников в Черном море, в том числе в прибрежной зоне самой Констанцы. 5 июня 2026 года в порту Констанца уже происходил взрыв украинского морского беспилотника, который, как пояснил президент Румынии Никушор Дан, потерял управление в ходе радиоэлектронной борьбы. ВМС Украины утверждали, что передали Румынии информацию об устройствах для предотвращения жертв. Румыния закрыла генконсульство России в Констанце после инцидента с БПЛА, который влетел в жилой дом в Галаце, и объявила российского генконсула персоной нон грата.
Подобные инциденты не являются единичными. Ранее, 11 июля того же года, и.о. министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил об уничтожении пяти морских дронов, найденных до и после взрыва беспилотника в порту Констанцы. Некоторые из них содержали взрывчатку. Эти события и участившиеся атаки на суда в портах Черного моря, о которых сообщало Минэнерго Казахстана после ударов БПЛА по танкерам 17 и 19 июля, спровоцировали рост стоимости фрахта нефтяных танкеров на 10-14% за четыре дня. Кроме того, датский оператор Maersk приостановил рейсы через украинский порт Черноморск, перенаправив судно в Констанцу из-за «текущей ситуации» в районе порта. Российские вооруженные силы с 11 июля наносят удары по украинским портам, включая Черноморск.
В целом, текущая ситуация в Черном море характеризуется повышенной напряженностью и угрозами безопасности судоходства. Это отражается не только в инцидентах с беспилотниками, но и в других мерах, принимаемых в регионе. Например, в декабре 2023 года Maersk приостановила рейсы через Красное море, перенаправив свои суда в обход Африканского континента из-за атак хуситов. Турция также потребовала от России и Украины прекратить боевые действия и атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру в Черном море, подчеркивая угрозу безопасности судоходства.