В портах Констанцы приостановили движение судов из-за угрозы взрыва

В румынском порту Констанца было приостановлено движение морских и речных судов в северном и южном портах из-за угрозы взрыва, сообщает телеканал Digi24. Сотрудников эвакуировали из здания администрации, а территория порта оцеплена правоохранительными органами.

Угрожающие сообщения поступили в Румынскую морскую администрацию с телефонных номеров с кодами Украины и Польши. В аудиозаписях, переданных на румынском языке, говорилось о заложенных бомбах в здании порта и пассажирском терминале. В сообщениях предупреждали, что взрывчатка замаскирована под различные предметы и обнаружить их до взрыва невозможно, а также советовали сотрудникам покинуть территорию, чтобы не пострадать.

Врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ уточнил, что аудиосообщения, вероятно, были сгенерированы искусственным интеллектом. По его словам, ранее в акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены пять морских дронов, некоторые из которых оснащались взрывчаткой.

Поводом для экстренной блокировки портовой деятельности послужило обнаружение подозрительного багажа в районе пассажирского терминала. По данным hotnews.ro, звонок с угрозой взрыва поступил на номер экстренных служб около 11:30 местного времени. В настоящее время специалисты приступили к осмотру помещений и прилегающей территории.