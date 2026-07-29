Государство Науру отказалось от признания независимости Абхазии и Южной Осетии

МИД Грузии в специальном заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства 29 июля, приветствовал «решение кабинета министров Республики Науру об аннулировании дипломатических отношений» с Абхазией и Южной Осетией.

«Этим решением еще раз подтверждено, что уважение к нормам международного права и их соблюдение является фундаментом здоровых международных отношений»,— говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. МИД Грузии выразил готовность «установить с Республикой Науру дипломатические отношения и активизировать сотрудничество на основе общности интересов».

26 августа 2008 года после пятидневной войны с Грузией президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости бывших грузинских автономий — Абхазии и Южной Осетии. 5 сентября того же года аналогичное решение приняла Никарагуа. 10 сентября 2009 года Венесуэла объявила о признании независимости этих республик. За ними последовали Науру (15 декабря 2009 года) и Сирия (29 мая 2018 года).

23 мая 2011 года российские и мировые СМИ сообщили, что государство Вануату решило признать и установить дипотношения с Абхазией и Южной Осетией, однако в дальнейшем представители Вануату в ООН и МИДе неоднократно выступали с опровержениями этой информации.

После смены власти в Сирии грузинская сторона активно пытается включить вопрос о дезавуировании решения бывшего сирийского президента Асада в «повестку дня» американо-сирийских и сирийско-европейских отношений.

Науру — островное государство, расположенное на коралловом острове в тихоокеанской Микронезии. Площадь государства 21,3 кв. км, население — около 11 тыс. человек. У Науру нет официальной столицы.

Георгий Двали, Тбилиси