Получивший «Оскар» ирландский музыкант Глен Хансард погиб в аварии

Ирландский музыкант, фронтмен рок-группы The Frames Глен Хансард разбился на мотоцикле в пригороде Дублина, сообщает издание The Irish Times. Артисту было 56 лет.

Авария произошла около 4:30 по местному времени (5:30 мск) в районе Строберри-Бедс города Лукан. Мотоцикл музыканта столкнулся с автомобилем. Мужчина скончался на месте, несмотря на попытки оказать ему медицинскую помощь, пишет Reuters.

Глен Хансард основал музыкальную группу The Frames в 1990 году. Альбомы коллектива Fitzcarraldo, For the Birds, Burn the Maps и The Cost завоевали широкую популярность в Ирландии. Исполнитель также выпустил семь сольных альбомов.

В 2006 году Глен Хансард вместе с чешской пианисткой Маркетой Иргловой написал композицию Falling Slowly для фильма «Однажды», в котором музыканты исполнили главные роли. В 2008-м Falling Slowly получила премию «Оскар» за лучший саундтрек к фильму.