Получивший «Оскар» ирландский музыкант Глен Хансард погиб в аварии
Ирландский музыкант, фронтмен рок-группы The Frames Глен Хансард разбился на мотоцикле в пригороде Дублина, сообщает издание The Irish Times. Артисту было 56 лет.
Авария произошла около 4:30 по местному времени (5:30 мск) в районе Строберри-Бедс города Лукан. Мотоцикл музыканта столкнулся с автомобилем. Мужчина скончался на месте, несмотря на попытки оказать ему медицинскую помощь, пишет Reuters.
Глен Хансард основал музыкальную группу The Frames в 1990 году. Альбомы коллектива Fitzcarraldo, For the Birds, Burn the Maps и The Cost завоевали широкую популярность в Ирландии. Исполнитель также выпустил семь сольных альбомов.
В 2006 году Глен Хансард вместе с чешской пианисткой Маркетой Иргловой написал композицию Falling Slowly для фильма «Однажды», в котором музыканты исполнили главные роли. В 2008-м Falling Slowly получила премию «Оскар» за лучший саундтрек к фильму.
Смертельные дорожно-транспортные происшествия с участием музыкантов случаются достаточно часто. Например, в 2025 году в Ленинградской области в ДТП на мотоцикле погиб тромбонист Вадим Рулев, бывший участник группы The Hatters, вместе со своей женой. В Санкт-Петербурге в 2024 году вокалистка рок-группы ThornEden погибла в аварии с мотоциклом на КАД, когда их транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем. Мотоциклист, управлявший транспортом, получил травмы средней тяжести, а его пассажирка погибла.
Помимо этого, в 2023 году в Омске был арестован бывший полицейский, подозреваемый в избиении до смерти 26-летнего музыканта в баре. Музыкант скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы на следующий день после инцидента. Эти трагические события демонстрируют, что жизнь артистов может оборваться не только из-за возраста или болезней, но и в результате несчастных случаев и происшествий.