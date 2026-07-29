Утверждено изъятие имущества у экс-главы челябинского Роспотребнадзора

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова. Он пытался оспорить изъятие имущества стоимостью более 400 млн руб., сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в правоохранительных органах.

По данным истца, имущество Анатолий Семенов и члены его семьи приобрели на неподтвержденные доходы. Будучи госслужащим, глава регионального управления Роспотребнадзора организовал две компании — по продаже канцтоваров и дезинфекции. Они были зарегистрированы на сыновей, тещу и доверенных лиц Анатолия Семенова, сообщал „Ъ“. По решению Курчатовского районного суда Челябинска в марте этого года в доход государства обращены 34 объекта недвижимости в Москве, Московской и Челябинской области, а также 17 автомобилей. Кроме того, в казну РФ взыскано свыше 17 млн руб. за проданное имущество и изъятые наличные деньги в общей сумме более 14 млн руб., сообщил источник.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 13 февраля стало известно о задержании Анатолия Семенова сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Виталина Ярховска