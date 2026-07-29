Лавров призвал Россию обрести «здоровую злость»

России следует в своей внешней политике руководствоваться не эмоциями, а «здоровой злостью», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, злость — уместное чувство, позволяющее настроиться на достижение целей.

«Сердиться, тратить нервы — это самое плохое. Надо сосредоточиться, — сказал господин Лавров в интервью ТАСС. — А вот здоровая злость вполне уместна. Не сердиться, а обрести "здоровую злость"».

Помимо внешней политики, злость полезна и для внутреннего экономического развития страны, допустил министр. Он пояснил, что россиянам нужно «по-злому» решиться на технологический прорыв: «На себя разозлиться — хочу быстрее все достичь».

«И такая же здоровая злость нам требуется на внешнем фронте... Доверять — это потом посмотрим, но сначала — проверяй, а самое главное — гни свою линию», — добавил Сергей Лавров.