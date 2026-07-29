«Сложно ждать от государства новых мер поддержки»

В 2026 году на господдержку виноделия и виноградарства выделено 4 млрд руб. Меры не ограничиваются только финансовой помощью и включают, например, работу с имиджем локального вина. О том, как меняется отношение потребителей к местной продукции и могут ли российские виноделы конкурировать друг с другом, в интервью “Ъ” рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева

Фото: Пресс-служба Роскачества Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева

Фото: Пресс-служба Роскачества

— Почему производство вина снижается?

— Рост или падение оценивается по отношению к прошлому году, тогда могли быть свои факторы и причины, влияющие на показатели. В первом полугодии 2025 года выпуск вина был на многолетних максимумах. Производство тихих вин тогда увеличилось на 12,4% год к году, до 17,66 млн дал, игристых — на 18,6%, до 7,2 млн дал. Рост производства был обеспечен, в частности, за счет винодельческого сырья, оставшегося от прошлых периодов, когда спрос на российские вина был ниже из-за комфортных для импортеров рыночных условий.

— Действующих мер господдержки виноделам недостаточно?

— Очень велико санкционное давление на отрасль: с 2022 года ограничения действуют на поставку укупорочных средств и бочек для вина, многие позиции оборудования, усложнилась логистика и т. д. Сложно ждать от государства новых финансовых мер поддержки, они стабильно оказываются виноделам по линии Минсельхоза. Реальной помощью малым виноделам могло бы стать разрешение онлайн-торговли в том или ином виде, дополнительные возможности рекламы — не только на билбордах вдоль дорог. Интересное направление — безалкогольные вина, над либерализацией производства которых сейчас идет работа.

— Почему виноделие — приоритетное направление господдержки?

— Если мы посмотрим на выкладки Минфина царской России или на материалы Совета министров СССР, в них отмечается высокая рентабельность виноградарства и виноделия на 1 га земли. В современных условиях виноградник — это не только вино. Это рабочие места в сфере туризма, это инфраструктурные проекты, это имидж регионов юга страны. Вместе с тем у виноградарства и самый длительный в сельском хозяйстве инвестиционный цикл. Виноградник нужно заложить, поддерживать три-четыре года до первого урожая, а настоящее качество винограда и вина дают лозы после десяти лет. Нужны еще мощности по переработке и много ручного труда на полях — операции здесь сложно поддаются механизации. Такие длинные инвестиции и такая потребность в человеческом труде, безусловно, требуют длительных, системных мер поддержки.

— Целесообразно ли расширять действие импортных пошлин?

— Этот вопрос в компетенции финансового блока правительства и МИДа. Мы видим сегодня на полках и вина дружественных стран, и вина стран ЕАЭС. Пошлины — это не только мера защиты рынка, но и инструмент международных отношений.

— Господдержка снижает конкуренцию?

— Меры по защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции с импортом применяет абсолютное большинство винодельческих стран. В условиях санкций это приводит к взаимности определенных ограничительных мер.

Почему европейская пробка в поставках для российского вина под запретом, а та же пробка, заткнутая в бутылку из Италии или Испании, в Россию должна въезжать свободно?

Конкуренция должна быть справедливой, и защитные меры государств в адрес российского виноделия оправданны. Конкуренция растет внутри страны. Регионы также конкурируют за покупателя, как российское вино и импорт.

— Отношение потребителей к российскому вину становится лучше?

— Как только качество винодельческой продукции начало расти, а ассортимент в магазинах расширяться, потребитель отреагировал повышением доверия. Данные майского опроса 2026 года Центра изучения потребительского поведения Роскачества подтверждают этот сдвиг: 69% респондентов считают российское вино качественным продуктом. В 2020 году этот показатель не превышал 60%. Плюс почти 10 процентных пунктов за шесть лет. Изменилось и восприятие ценности продукта. 86% потребителей отмечают, что отечественное вино имеет приемлемую стоимость. Соотношение «цена-качество» сейчас воспринимается рынком как абсолютно конкурентное. В том же опросе каждый четвертый (25%) прямо заявил, что для него важен фактор поддержки именно российского производителя. То есть мы видим переход от простого принятия к осознанному патриотичному выбору, подкрепленному высоким качеством товара на полке.

— Многие российские вина позиционируются как премиальные. Целесообразно отдельно поддерживать недорогие?

— То, что российские вина позиционируются только в премиальном сегменте,— это миф. Отечественные вина занимают подавляющую долю в категории до 500 руб. за бутылку. В этой категории продается более 70% российских позиций. Себестоимость производства винограда ежегодно увеличивается. Льготные ставки кредитов могли бы поддержать крупных производителей, выпускающих недорогие вина. Это очень важно для многих потребителей вина. Также целесообразны меры поддержки логистики, повышение обеспеченности топливом.

Премиум в импорте может начинаться от 10–15 тыс. руб. за бутылку. В карте ресторана — от 50 тыс. руб. Много российских вин продаются за эти деньги? Зачастую, говоря о дорогих российских винах, их заведомо ставят на ступень ниже импортных, отказывая в праве на цену, обусловленную мастерством винодела, выдержкой и другими факторами. Для того чтобы обеспеченные покупатели признали российские вина не за 10–15 тыс., а хотя бы за 5 тыс. руб., нужно еще вести длительную работу над имиджем и информированием потребителя.

— Что сдерживает развитие виноделия в первую очередь?

— Дорогие кредитные деньги, климатические риски, снижающие сбор урожая, потребительские мифы, над разрушением которых как раз работает Роскачество, а также кадровые проблемы отрасли.

Интервью взял Владимир Комаров