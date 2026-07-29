Альфа-банк стал генеральным партнером Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Теперь мы поддерживаем сборные по плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Начало получилось чемпионским: месяц назад юниоры выиграли медальные зачёты на первенствах Европы. Теперь болеем за взрослую сборную»,— отмечается в релизе.

В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла ограничения с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований с национальной символикой. С 31 июля по 16 августа в Париже будет проходить чемпионат Европы, на котором выступят 73 россиянина.

Арнольд Кабанов