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Альфа-банк стал генеральным партнером Федерации водных видов спорта России

Альфа-банк стал генеральным партнером Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Теперь мы поддерживаем сборные по плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Начало получилось чемпионским: месяц назад юниоры выиграли медальные зачёты на первенствах Европы. Теперь болеем за взрослую сборную»,— отмечается в релизе.

В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла ограничения с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований с национальной символикой. С 31 июля по 16 августа в Париже будет проходить чемпионат Европы, на котором выступят 73 россиянина.

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Поддержка федераций водных видов спорта со стороны крупных российских компаний не нова. Ранее, осенью 2024 года, российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду, водного поло и плавания объединились в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР). Её возглавил Дмитрий Мазепин, бывший владелец АО «ОХК «Уралхим», которая с 2009 года являлась постоянным партнером Всероссийской федерации плавания и спонсором региональных федераций плавания.

Альфа-Банк активно поддерживает различные спортивные мероприятия и организации. Например, банк является одним из спонсоров баскетбольного клуба «Парма», выступает партнером по сквошу, а также генеральным партнером ледового шоу «Золушка» Татьяны Навки. В следующем сезоне Альфа-Банк также станет титульным партнёром Российской премьер-лиги (РПЛ), сменив платежную систему «Мир».

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