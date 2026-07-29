Альфа-банк стал генеральным партнером Федерации водных видов спорта России
Альфа-банк стал генеральным партнером Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Теперь мы поддерживаем сборные по плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло. Начало получилось чемпионским: месяц назад юниоры выиграли медальные зачёты на первенствах Европы. Теперь болеем за взрослую сборную»,— отмечается в релизе.
В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла ограничения с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований с национальной символикой. С 31 июля по 16 августа в Париже будет проходить чемпионат Европы, на котором выступят 73 россиянина.
Поддержка федераций водных видов спорта со стороны крупных российских компаний не нова. Ранее, осенью 2024 года, российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду, водного поло и плавания объединились в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР). Её возглавил Дмитрий Мазепин, бывший владелец АО «ОХК «Уралхим», которая с 2009 года являлась постоянным партнером Всероссийской федерации плавания и спонсором региональных федераций плавания.
Альфа-Банк активно поддерживает различные спортивные мероприятия и организации. Например, банк является одним из спонсоров баскетбольного клуба «Парма», выступает партнером по сквошу, а также генеральным партнером ледового шоу «Золушка» Татьяны Навки. В следующем сезоне Альфа-Банк также станет титульным партнёром Российской премьер-лиги (РПЛ), сменив платежную систему «Мир».