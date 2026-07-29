В подмосковном Чехове ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Администрация подмосковного города Чехов ввела локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после падения беспилотника. Постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Режим ЧС действует с 7:00 вторника, 28 июля. Вчера утром беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской, рассказывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. О пострадавших не сообщалось. Кроме того, на одной из открытых площадок из-за падения беспилотника загорелись шины.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за ночь средства ПВО уничтожили 390 беспилотников, летевших в сторону региона. Из них 81 БПЛА сбили на подлете к столице.