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В подмосковном Чехове ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Администрация подмосковного города Чехов ввела локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после падения беспилотника. Постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Режим ЧС действует с 7:00 вторника, 28 июля. Вчера утром беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской, рассказывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. О пострадавших не сообщалось. Кроме того, на одной из открытых площадок из-за падения беспилотника загорелись шины.

Что известно атаке БПЛА на Чехов

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за ночь средства ПВО уничтожили 390 беспилотников, летевших в сторону региона. Из них 81 БПЛА сбили на подлете к столице.

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