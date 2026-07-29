Обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт подписал контракт с «Авангардом»

Омский «Авангард» объявил о подписании соглашения с нападающим Седриком Пакеттом. Контракт рассчитан на один сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Игрок, который может сыграть на любой позиции в поле. В центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве. Он хорош в игре перед воротами и здорово действует в обороне. Прошлый сезон вышел неудачным из-за травмы, но мы получили всю информацию о здоровье Седрика и приняли решение о заключении контракта»,— приводит пресс-служба клуба слова генерального менеджера Антона Сопина.

В 2020 году форвард выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бей Лайтнинг». Также в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступал за «Оттава Сенаторс», «Каролина Харрикейнс» и «Монреаль Канадиенс».

Ранее в КХЛ Седрик Пакетт представлял минское «Динамо» и московское «Динамо». Всего в лиге он провел 227 матчей, в которых забросил 67 шайб и отдал 58 результативных передач. В октябре 2024 года хоккеист получил российское гражданство.

Арнольд Кабанов