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ВС подтвердил незаконность «автоматических» штрафов с ручных камер

“Ъ” обратил внимание на публикацию в картотеке Верховного суда постановления по жалобе водителя из Саратовской области Андрея Рожкова, который был оштрафован ГИБДД в июле 2024 года за парковку машины под знаком «Остановка запрещена». «Письмо счастья» господин Рожков получил по почте, без составления протокола — такая схема применяется при работе автоматических камер. Нарушение зафиксировал инспектор Регионального навигационно-информационного центра с помощью планшета модели «Паркнет-М». Господин Рожков пытался обжаловать штраф в судах, сославшись на то, что съемка на планшет не должна приравниваться к работе обычной камеры. Суды оснований для отмены штрафа не нашли, сославшись на ответ из ГИБДД, в нем инспекторы предъявили сертификат планшета, в котором говорится, что переносной компьютер является средством автоматической фиксации.

Однако ВС занял позицию водителя, сославшись на собственное постановление пленума 2019 года. В нем сказано, что оператор не должен воздействовать на камеру и она должна быть размещена в стационарном положении на столбе, опоре или внутри машины. Если одно из этих условий не выполняется, фотография может быть приобщена к делу, но протокол или постановление должны вручить нарушителю лично. Сотрудник региональной инспекции Саратовской области вручную наводил планшет на машины, и это не является автоматической фиксацией, постановил ВС, в связи с чем наложенный на Андрея Рожкова штраф был отменен.

Планшеты для фиксации нарушений применяются с 2015 года. Впервые их стали использовать столичные власти, разработав аппаратного-программный комплекс «Помощник Москвы», который используется для выявления нарушений правил стоянки. Позже практику переняли регионы. После выхода постановление пленума ВС многие граждане и компании стали обжаловать штрафы за парковку. Практика сложилась разнообразная. Где-то суды в регионах сразу идут навстречу автовладельцам, отменяя штрафы. Где-то автовладельцам приходится идти в ВС. Последний периодически напоминает о своей позиции, отменяя штрафы, но происходит это редко. В 2024 году ВС отменил штраф за парковку по жалобе водителя из Саратовской области на работу комплекса «Паркнет».

Подробнее — в материале «Планшеты дорогам не помеха».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Верховного суда (ВС) по делу Рожкова согласуется с его более ранней позицией, согласно которой принцип автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения требует размещения камер стационарно, без непосредственного участия человека. Это следует также из постановления Пленума ВС №25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения», на которое ссылается сам Верховный суд.

Верховный суд РФ уже неоднократно высказывался по вопросам применения камер и автоматической фиксации. Например, после его решений ГИБДД прекратила практику штрафов за превышение средней скорости, поскольку ВС посчитал, что нельзя указывать неопределенный участок дороги как место совершения нарушения.

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