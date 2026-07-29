Кассационный суд оставил в силе приговор блогеру Елене Блиновской
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Елене Блиновской. Защита блогера обжалует приговор в Верховном суде России, заявила ТАСС адвокат Наталия Сальникова.
«Общее понимание защиты о том, что по делу необходимо обращаться в Верховный суд, поскольку мы считаем, что в наших жалобах было достаточно доводов для того, чтобы обратить на них внимание»,— уточнила госпожа Сальникова.
Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую приговорили к 4,5 года тюрьмы. В марте 2025 года суд установил, что блогер вместе с мужем уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн руб. с помощью дробления бизнеса и легализовала средства в размере 716 млн руб. Елена Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Защита блогера подала жалобу в кассационный суд в декабре.
Уголовное дело в отношении Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», было возбуждено в апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Первоначально ей вменялось уклонение от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и легализация более 43 млн руб. Позднее сумма легализованных средств была увеличена до более 700 млн руб. В ходе расследования ей также предъявили обвинения по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей, связанных с использованием электронных ключей без ведома юридических лиц. Ее муж, Алексей Блиновский, обвиняется в пособничестве, его дело приостановлено в связи с его участием в СВО. Защита Блиновской неоднократно пыталась обжаловать условия ее содержания, просила предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до совершеннолетия детей, а также изменить меру пресечения на более мягкую. Изначально она была под домашним арестом, но с января 2024 года переведена в СИЗО из-за нарушения условий содержания. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил её к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 1 млн руб. и запрету заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Однако по статье о неуплате налогов она была освобождена от ответственности из-за истечения срока давности. В октябре 2025 года Мосгорсуд снизил срок наказания до 4,5 лет. Помимо уголовного дела, в ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и начал процедуру реализации имущества.