Кассационный суд оставил в силе приговор блогеру Елене Блиновской

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Елене Блиновской. Защита блогера обжалует приговор в Верховном суде России, заявила ТАСС адвокат Наталия Сальникова.

«Общее понимание защиты о том, что по делу необходимо обращаться в Верховный суд, поскольку мы считаем, что в наших жалобах было достаточно доводов для того, чтобы обратить на них внимание»,— уточнила госпожа Сальникова.

Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую приговорили к 4,5 года тюрьмы. В марте 2025 года суд установил, что блогер вместе с мужем уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн руб. с помощью дробления бизнеса и легализовала средства в размере 716 млн руб. Елена Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Защита блогера подала жалобу в кассационный суд в декабре.