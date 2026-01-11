Защита Блиновской обжаловала приговор в кассационном суде

Защита блогера Елены Блиновской подала жалобу на приговор в кассационный суд. Адвокат Наталия Сальникова сообщила «РИА Новости», что жалоба была подана в декабре.

Елена Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Она была задержана в апреле 2023 года, сначала помещена под домашний арест, но затем переведена в следственный изолятор из-за нарушения условий содержания.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и начал процедуру реализации имущества. В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, к штрафу в 1 млн руб. и запретил заниматься коммерческой деятельностью четыре года. В октябре 2025 года Мосгорсуд снизил срок наказания до 4,5 года.

Елену Блиновскую признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. По делу о неуплате налогов ответственность не была установлена из-за истечения срока давности. Суд взыскал в доход государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 млн рублей.