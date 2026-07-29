Суд Бразилии отстранил футболиста до восстановления травмированного им соперника

Высший спортивный суд Бразилии отстранил от игр и тренировок защитника «Интернасьонала» Виктора Габриэла до восстановления травмированного им соперника — форварда «Крузейро» Габриэля Пека. Об этом сообщает испанская газета Marca.

23 июля команды встретились в матче 19-го тура чемпионата Бразилии. На 58-й минуте Габриэл совершил жесткий подкат, за что получил прямую красную карточку. Пека унесли с поля с порезом на ноге, позже у него был выявлен перелом левой большеберцовой кости. Нападающий перенес операцию. По оценкам врачей, на восстановление уйдет от трех до четырех месяцев.

При вынесении вердикта судьи учли тяжесть травмы и посчитали, что стандартного отстранения на срок от одного до шести матчей будет недостаточно. Максимальный срок дисквалификации ограничен 180 днями. В ходе слушания Виктор Габриэл заявил, что у него не было намерения нанести вред сопернику. «Я не сплю ночами, молясь за него. Я искренне извиняюсь перед всеми в ''Крузейро''»,— отметил футболист.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Крузейро». В последних четырех турах чемпионата страны «Интернасьонал» потерпел четыре поражения.

Арнольд Кабанов