«Жадный Инфантино сбрасывает “атомную бомбу” на мировой футбол»

Представленный под руководством Джанни Инфантино план по выделению коммерческих проектов Международной федерации футбола (FIFA) в отдельную структуру и продаже доли в ней частным инвесторам широко обсуждается в мире. Латиноамериканские наблюдатели, которым перемены скорее несут выгоду, называют их революционными и занимаются обсуждением финансовых деталей. В Европе же говорят о коммерциализации и американизации футбола, о том, насколько катастрофичными могут оказаться перемены, и обращают внимание на тень Дональда Трампа за всем этим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино

Фото: Mark J Rebilas / Reuters Джанни Инфантино

Фото: Mark J Rebilas / Reuters

Excelsior (Мехико, Мексика) Революция в футболе: обнародован план Джанни Инфантино продать часть FIFA FIFA приступила к одному из самых радикальных финансовых преобразований в истории спорта. Под руководством Джанни Инфантино ее руководящий орган представил амбициозный стратегический план, направленный на вливание более $10 млрд в развитие мирового футбола в течение следующих четырех лет. Краеугольным камнем этой инициативы является создание FIFA Forward Enterprise (FFE), новой дочерней компании, которая объединит все коммерческие операции и мероприятия организации… Политическая привлекательность плана заключается в перераспределении средств между 211 ассоциациями-членами. Программа Fast Forward предусматривает немедленную выплату каждой ассоциации $20 млн на развитие инфраструктуры. Кроме того, регулярное финансирование будет поэтапно увеличиваться с нынешних $8 млн до $20 млн за цикл начиная с 2027 года и достигнет $24 млн в период 2035–2038 годов.

The Times (Лондон, Великобритания) Хватит уже! Пора дать отпор FIFA и защитить любимую игру! Во многих отношениях нынешний турнир был запятнан и нелеп, но футбол, будучи по своей природе прекрасным, нашел выход. Черт возьми, даже сборная США нашла выход… Но теперь, похоже, сам чемпионат мира выставлен на продажу… Другими словами, в настоящее время реализуются планы по монетизации и американизации футбола. Планы настолько радикальные, что позволят достичь того, что мы считали невозможным. Футбол станет любимым видом спорта в США и превратится во что-то настолько блестящее, что никто другой больше не будет чувствовать с ним никакой связи. И вмешиваться в него будут все больше… Президентство Трампа закончится, но его влияние и влияние его семьи сохранится, и возможно, сам Кубок мира будет назван «Дональд»… Те, кто любит эту игру, будут надеяться, что их футбольные ассоциации остановят Инфантино. Но какая из них окажется настолько смелой, что откажется от дополнительных денег и потребует прекратить это безумие?

Le Figaro (Париж, Франция) Инфантино готов продать долю чемпионата мира частным инвесторам Очередная прихоть Джанни Инфантино. Спустя чуть больше недели после завершения скандального чемпионата мира по футболу 2026 года президент FIFA остается в центре внимания. Итальянско-швейцарский руководитель продолжает прочно занимать место в дискуссиях вокруг чемпионата мира. Выпустив открытое письмо с защитой своих действий и критикой турнира, он теперь предлагает коммерчески ориентированный проект на будущее… И кто же возглавит это коммерческое предприятие? Естественно, Джанни Инфантино, который возьмет бразды правления в руки, как комиссар в американском стиле, например Адам Сильвер в НБА или Роджер Гуделл в НФЛ. И все это после завершения его финального срока на посту президента FIFA, на который, как ожидается, будет безальтернативно переизбран в следующем году… Будучи реализованной, такая сделка в несколько сотен миллионов долларов неизбежно изменит формат и расписание чемпионата мира. Увеличение числа команд с 48 до 64 кажется неизбежным с коммерческой точки зрения. Но столь же неизбежной станет и перспектива более частого возвращения соревнований в страны Персидского залива, которые готовы платить большие деньги за проведение глобального мероприятия. И календарь клубных футбольных матчей будет нарушаться чаще.

n-tv (Кельн, Германия) Куда еще больше коммерциализации? Жадный Инфантино сбрасывает «атомную бомбу» на мировой футбол Еще большая коммерциализация чемпионата мира по футболу? И это после такого турнира? Безусловно! Своими планами по привлечению инвесторов на чемпионаты мира президент FIFA Джанни Инфантино демонстрирует, что нет предела его стремлению к деньгам и власти в мире футбола. Он фактически раздвигает границы того, что считалось возможным. Президент FIFA ведет хитрую игру со своими планами по привлечению инвесторов, потому что они служат нескольким целям одновременно. Чтобы обеспечить себе переизбрание в следующем году, он создает для себя мощный инструмент: обещает ассоциациям невероятную прибыль за счет привлечения новых членов… Для небольших ассоциаций предложение Инфантино очень привлекательно. FIFA может философствовать об объединении мира футбола и инвестировании $10 млрд в развитие этого вида спорта, но в то же время этими планами главный чиновник FIFA в первую очередь инвестирует в себя… Примечателен также интерес потенциальных инвесторов: согласно сообщению, группу инвесторов может возглавить Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. По-видимому, уже были переговоры и с самим Трампом. Поэтому вполне вероятно, что президент США может рассмотреть возможность участия в этом проекте и после окончания своего президентского срока.

Подготовила Алена Миклашевская