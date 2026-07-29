В Тюмени создали штаб волонтеров для борьбы с паводками

Оперативный волонтерский штаб создали в Тюмени для борьбы с паводками, сообщил в своем канале в Max глава города Максим Афанасьев. Сегодня заммэра Юрий Баранчук встретился с руководителями общественных организаций и обозначил фронт работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Максима Афанасьева в Max Фото: канал Максима Афанасьева в Max

Максим Афанасьев заявил, что город очень нуждается в инициативных и ответственных людях, и призвал присоединиться к волонтерам. «Требуется ваша помощь в наполнении мешков песком, укреплении дамб и насыпей. Вся необходимая техника и материалы уже готовы! Мы находимся лицом к лицу со стихией, и сегодня от каждого зависит, в состоянии ли мы ей противостоять»,— сказал он.

Накануне господин Афанасьев совместно с работниками прокуратуры проверил участки в зоне риска подтопления на улицах Коммунистическая, Пограничников, Щербакова и Дамбовской. За сутки на территориях увеличено количество укрепляющих насыпей, завезены суглинок, пленка и мешки. Он отметил, что ощущается нехватка рабочих рук для наполнения мешков грунтом.

Подробнее о паводковой обстановке в Тюмени — в материале «Вода наступает»

Ирина Пичурина