Глава Тюмени проинспектировал зоны возможного подтопления

Мэр Тюмени Максим Афанасьев совместно с работниками прокуратуры проверил участки в зоне риска подтопления на улицах Коммунистическая, Пограничников, Щербакова и Дамбовской. Об этом рассказал в своем канале в мессенджере Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Афанасьев (слева)

Фото: канал Максима Афанасьева в Max Максим Афанасьев (слева)

Фото: канал Максима Афанасьева в Max

За сутки на территориях увеличено количество укрепляющих насыпей, завезены суглинок, пленка и мешки. «Люди и техника работают оперативно, однако ощущается нехватка рабочих рук для наполнения мешков грунтом»,— отметил господин Афанасьев.

Глава города также посетил гостиницу «Березка», где размещены эвакуированные жители. Также проведена проверка пунктов временного размещения в школах. Обсуждены вопросы питания, медицинской помощи, психологической поддержки и организации досуга для детей.

Накануне в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. К утру 29 июля уровень воды в реке Туре в столице региона поднялся на 9 см и достиг 886 см — это самый высокий показатель в XXI веке.

Подробнее об обстановке в Тюмени — в материале «Вода наступает»

Ирина Пичурина