АТОР зафиксировала рост отказов россиянам в греческих визах

Россиянам стали чаще отказывать в получении шенгенской визы в Грецию летом 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Доля отрицательных решений среди клиентов нескольких туроператоров выросла до 2-2,5% против 0,1-0,4% годом ранее.

По данным «крупных игроков на греческом направлении», процент отказов на пике сезона увеличился до 50%. При этом туристам, которые подают заявление самостоятельно, отказывают чаще — в 70% случаев. Участники рынка при этом не говорят о массовых отказах, но признают, что процедура для россиян стала сложнее. Увеличились в том числе и сроки рассмотрения заявлений: сейчас решения можно ожидать около полутора месяцев.

Туроператоры отмечают, что единой причины отказа нет. В основном в уведомлениях содержится стандартная формулировка о том, что документы недостаточно подтверждают цель и условия поездки. Некоторые участники рынка предполагают, что консульство стало обращать внимание на банковские выписки, категории бронируемых отелей и место работы.

Коммерческий директор TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с «Вестником АТОР» указала, что количество отказов пока не дает выявить какую-либо закономерность. По его словам, одной из причин могла стать высокая нагрузка на визовый центр и консульство: весной Грецию называли одним из сравнительно доступных направлений, из-за чего число заявителей на визу страны выросло.

При этом участники рынка ожидают снижения нагрузки на греческое консульство после сезонного пика. Ситуация в августе-сентябре, поясняют они, будет зависеть от общих политических директив ЕС. В целом туроператоры надеются на «здравый смысл» греческих партнеров.

По данным Politico, 11 европейских стран просили ЕС ужесточить въезд для туристов из России в преддверии летнего сезона. Среди инициаторов — страны Прибалтики, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, Исландия и Норвегия.