В США простились с сенатором Линдси Грэмом
В Соединенных Штатах 28 июля начались двухдневные похороны сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ). Церемония прошла спустя почти три недели после смерти политика, 11 июля.
Согласно официальной версии, он скончался в возрасте 71 года от разрыва аорты на фоне атеросклероза. Но многих конспирологов это не убедило. В свете того что незадолго до своей кончины политик побывал в Киеве, некоторые винили в причастности к его смерти спецслужбы, в первую очередь российские и иранские, и даже подозревали, что политик мог погибнуть в Киеве в ходе бомбардировок.
Похороны известного сенатора доставили немало хлопот жителям столицы: центр был перекрыт, что привело к значительным пробкам. Возможно, в связи с этим в социальных сетях законодателя поминали не только добрым словом. Сам президент Дональд Трамп отличился в этот день неожиданным комментарием. В интервью Fox News он саркастично заметил, что его всегда удивляла излишняя тяга сенатора-республиканца к войнам: «Как так можно любить войну?» И в продолжение отметил, что законодатель буквально препятствовал завершению украинского конфликта.
Подробнее — в материале «Ъ» «Он никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась».
В России американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) был известен жесткой риторикой в адрес Москвы, выступал за усиление санкций и поддерживал идею силового давления на Иран. В мае 2023 года МВД РФ возбудило уголовное дело и объявило его в розыск из-за высказываний о смертях россиян, сделанных на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве. Хотя позднее выяснилось, что видеозапись была смонтирована и фразы вырваны из контекста, сенатор сам заявлял, что «будет носить ордер на арест, выданный коррумпированным и аморальным правительством Путина, как почетный знак», и будет продолжать выступать за свободу Украины.
Линдси Грэм считался влиятельным «ястребом» в Вашингтоне, сторонником активной поддержки Украины и одним из главных антагонистов России в Конгрессе США. Ему также принадлежала резолюция о признании России государством-террористом и формулировка «войны до последнего украинца». Известно, что у сенатора были тесные отношения с Израилем, и он регулярно выступал в защиту его безопасности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский, как и другие мировые лидеры, были приглашены на его похороны.