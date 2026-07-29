В Соединенных Штатах 28 июля начались двухдневные похороны сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ). Церемония прошла спустя почти три недели после смерти политика, 11 июля.

Согласно официальной версии, он скончался в возрасте 71 года от разрыва аорты на фоне атеросклероза. Но многих конспирологов это не убедило. В свете того что незадолго до своей кончины политик побывал в Киеве, некоторые винили в причастности к его смерти спецслужбы, в первую очередь российские и иранские, и даже подозревали, что политик мог погибнуть в Киеве в ходе бомбардировок.

Похороны известного сенатора доставили немало хлопот жителям столицы: центр был перекрыт, что привело к значительным пробкам. Возможно, в связи с этим в социальных сетях законодателя поминали не только добрым словом. Сам президент Дональд Трамп отличился в этот день неожиданным комментарием. В интервью Fox News он саркастично заметил, что его всегда удивляла излишняя тяга сенатора-республиканца к войнам: «Как так можно любить войну?» И в продолжение отметил, что законодатель буквально препятствовал завершению украинского конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Он никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась».