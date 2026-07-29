Трамп продемонстрировал открытую симпатию к Зеленскому
Президент США Дональд Трамп 28 июля принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Итогом почти часовой встречи, в которой также приняли участие ключевые члены американской администрации, стало дальнейшее сближение сторон, декларирующих решимость активизировать усилия по урегулированию украинского конфликта. Как отмечают американские СМИ, президент Трамп продемонстрировал открытую симпатию к Зеленскому, отношения с которым в прошлом складывались непросто. Знаком растущей поддержки Вашингтоном Киева стало и одобрение сенаторами обеих партий законопроекта об «адских санкциях» против России и Ирана.
Почти часовая встреча Трампа и Зеленского, на которой присутствовали ключевые члены руководства США и Украины, по своему сценарию кардинально отличалась от скандального общения двух президентов 28 февраля прошлого года.
С американской стороны в новой встрече с Зеленским и членами его ближайшего окружения приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Минфина Скотт Бессент, спецпосланник президента Стивен Уиткофф, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и заместитель советника по нацбезопасности Майк Нидхэм.
Подробнее — в материале «Дональд Трамп поговорил атмосферно».
Встреча лидеров США и Украины 28 июля стала продолжением череды переговоров, направленных на урегулирование украинского конфликта. В прошлом отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского были непростыми: так, 28 февраля прошлого года их встреча завершилась досрочно из-за разногласий по вопросам урегулирования конфликта и прекращения огня без гарантий безопасности от США. Тогда Трамп даже заявил, что Зеленский не готов к миру, а европейские союзники Украины считали, что украинскому лидеру «придется унижаться перед Трампом», чтобы восстановить отношения.
Однако уже 18 августа того же года, Дональд Трамп принял Владимира Зеленского в Вашингтоне, где обсуждался мирный план по Украине, а в декабре 2025 года Зеленский представил Трампу новую версию мирного плана во Флориде. Еще в марте 2025 года Дональд Трамп проводил телефонные разговоры с обоими лидерами, стремясь сблизить позиции Москвы и Киева. Он также заявлял о готовности отменить или смягчить санкции в отношении России в случае урегулирования военного конфликта на Украине. Госдепартамент США подчеркивает, что приоритетом является заключение соглашения, которое бы предотвратило повторение конфликта в будущем.