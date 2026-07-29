Президент США Дональд Трамп 28 июля принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Итогом почти часовой встречи, в которой также приняли участие ключевые члены американской администрации, стало дальнейшее сближение сторон, декларирующих решимость активизировать усилия по урегулированию украинского конфликта. Как отмечают американские СМИ, президент Трамп продемонстрировал открытую симпатию к Зеленскому, отношения с которым в прошлом складывались непросто. Знаком растущей поддержки Вашингтоном Киева стало и одобрение сенаторами обеих партий законопроекта об «адских санкциях» против России и Ирана.

Почти часовая встреча Трампа и Зеленского, на которой присутствовали ключевые члены руководства США и Украины, по своему сценарию кардинально отличалась от скандального общения двух президентов 28 февраля прошлого года.

С американской стороны в новой встрече с Зеленским и членами его ближайшего окружения приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава Минфина Скотт Бессент, спецпосланник президента Стивен Уиткофф, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и заместитель советника по нацбезопасности Майк Нидхэм.

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