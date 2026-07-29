Голкипер Евгений Латышонок перешел из «Зенита» в «Нижний Новгород»

Вратарь Евгений Латышонок подписал контракт с футбольным клубом «Нижний Новгород», который выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе страны. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Контракт рассчитан на три года. Ранее вратарь представлял петербургский «Зенит». В составе команды он стал чемпионом России (2026) и выиграл два суперкубка страны (2024, 2026).

Евгению Латышонку 28 лет. Он является воспитанником «Краснодара». С 2019 по 2024 год вратарь играл за калининградскую «Балтику». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €1,5 млн.

По итогам сезона-2025/26 «Нижний Новгород» покинул Российскую премьер-лигу. После первых трех туров команда с девятью очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

Арнольд Кабанов