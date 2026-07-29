РЕН ТВ: в Туле пытались убить директора компании по разработке БПЛА

Целью покушения в Туле оказался директор компании-разработчика беспилотников Андрей Черезов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По словам собеседника телеканала, на бизнесмена напали около часа ночи 29 июля, когда он возвращался домой после работы. После того как господин Черезов открыл дверь квартиры, его супруга предпринимателя услышала около трех выстрелов, отметил источник. Стрелявшего она не видела.

Нападение произошло в подъезде многоквартирного жилого дома на ул. Михеева в Туле. Раненого бизнесмена доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Как уточняет Telegram-канал Mash, Андрей Черезов возглавляет «Русскую лабораторию воздушного транспорта». Ее основали в 2022 году. Недавно компания получила контракт на поставку беспилотников в Воронежский государственный техуниверситет для проведения научных работ. Общая сумма контрактов — 29,7 млн руб.