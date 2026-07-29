СКР возбудил дело после покушения на бизнесмена в Туле

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство предпринимателя в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Тульской области.

По версии следователей, сегодня в подъезде многоквартирного жилого дома на ул. Михеева несколько раз выстрелили в тульского бизнесмена. Потерпевшего доставили в больницу. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).

На месте происшествия работает следственная группа. Ведомство устанавливает причастных к покушению лиц, а также обстоятельства произошедшего.