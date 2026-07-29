В отчетах аудиторской фирмы PwC обнаружили сфабрикованные ИИ данные

В подготовленных для ближневосточного офиса докладах компании PwC, входящей в «большую четверку» аудиторских фирм, обнаружили многочисленные ошибки ИИ. Среди них — вымышленные сноски, неверные ссылки и неподтвержденные или сфабрикованные данные. Об этом сообщает сообщает Financial Times (FT). Речь идет об отчетах PwC Middle East, выпущенных за последние два года, включая руководства по автономным ИИ-ботам и прогнозы для рынка электромобилей. Ошибки выявили исследователи из GPTZero, а затем проверили в FT.

В PwC Middle East заявили, что «серьезно относятся к точности публикуемых исследований» и уже обновляют часть ссылок в отчетах. Однако в компании не объяснили, как ошибки попали в заключительные версии.

Инцидент, как пишет газета, «ставит под удар репутацию PwC как консультанта по внедрению ИИ, ведь компания активно продвигает свои услуги по обучению клиентов ответственному использованию технологии».

Это не первый случай для «большой четверки»: ранее Ernst & Young и KPMG уже отзывали свои отчеты из-за подобных нарушений, несмотря на использование ИИ для привлечения клиентов.

Екатерина Наумова