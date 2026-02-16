Партнера KPMG оштрафовали за списывание у ИИ на тесте по ИИ

С июля более двух десятков сотрудников KPMG Australia использовали искусственный интеллект для списывания на внутренних экзаменах. Об этом пишет The Australian Financial Review (AFR).

В текущем финансовом году выявлено 28 подобных случаев. В частности, партнер, зарегистрированный аудитор, прошел обучение по применению технологий ИИ в июле и сам позже использовал ИИ, чтобы ответить на экзаменационный вопрос. По итогам расследования партнеру назначили штраф в размере около $10 тыс. из будущих доходов. Остальные 27 случаев касались работников уровня менеджера и ниже.

В KPMG заверили, что намерены отдельно раскрывать эпизоды списывания с применением ИИ в годовой отчетности и проверять, исполняют ли сотрудники обязанность самостоятельно уведомлять профессиональные организации о проступках. Компания ужесточила контроль и внедрила дополнительные механизмы выявления нарушений после проблем с нечестным прохождением тестов в 2016–2020 годах.

«Как и большинство организаций, мы пытаемся разобраться с ролью ИИ в контексте внутреннего обучения и тестирования. Это сложно, учитывая, как быстро общество приняло этот метод», — заявил AFR гендиректор KPMG Australia Эндрю Йейтс.

Издание отмечает, что инциденты с несанкционированным использованием ИИ зафиксированы в то время, когда KPMG получает все большую часть своей глобальной выручки от консультаций с использованием ИИ. AFR добавило, что в прошлом году австралийское подразделение Deloitte было вынуждено возместить правительству убытки, возникшие из-за ошибок, допущенных ИИ при составлении отчета.

KPMG входит в число крупнейших мировых сетей профессиональных услуг и относится к аудиторской «большой четверке» вместе с Deloitte, Ernst & Young и PwC. Международная штаб-квартира компании находится в Амстелвене (Нидерланды).