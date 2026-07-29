Известный в прошлом вратарь казанского «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков возглавил петербургское «Динамо» в роли главного тренера. Это уже не первый опыт самостоятельной тренерской работы для Рыжикова, прославившегося, как и другие игроки «Рубина», в том числе тем, что осенью 2009 года они обыграли «Барселону» в Лиге чемпионов на ее поле со счетом 2:1. Перед Рыжиковым поставлена задача вывести «Динамо» в дивизион А Второй лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь команды "Тамбов" Сергей Рыжиков во время матча в 2020 году

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Вратарь команды "Тамбов" Сергей Рыжиков во время матча в 2020 году

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Сейчас динамовцы выступают в дивизионе Б Второй лиги. Причем возглавляют таблицу своей зоны. Для того чтобы пробиться в дивизион А, надо занять именно первое место. На нем команда была, когда ее тренировал Александр Фомичев. Все вроде шло успешно. Но перед перерывом в чемпионате России (турнир во Второй лиге проходит по системе «Весна-осень») петербуржцы не смогли выиграть в двух матчах: сначала сыграли вничью дома с владимирским «Торпедо» (1:1), затем — со «Звездой» (1:1), также представляющей город на Неве. У руководителей клуба закрались сомнения, все ли в порядке в команде. В итоге тренера Фомичева трогать не стали, дали ему провести сборы. Но первый же матч после перерыва — против «Мурома», прошедший на поле «Динамо»,— завершился поражением хозяев 1:2. Тут уже руководители «Динамо» ждать не стали.

«Наметилась тенденция, что команда выглядела все хуже,— рассказал «Ъ Северо-Запад» Константин Самсонов, президент петербургского «Динамо».— И в плане физической подготовки, и в плане психологии. Мы не хотели дальнейшего падения, решили, что команду необходимо встряхнуть. Все же потеря семи очков в трех матчах — для нас неудачная статистика. Клуб растерял отрыв, который был перед конкурентами. Игроки закрепостились, выглядели не так, как раньше. Поэтому решено было поменять тренера».

Рыжиков, как объяснил Самсонов, был одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» в Петербурге, в клубе знали, что он хочет работать самостоятельно, удалось оперативно провести с наставником переговоры, найти взаимопонимание и договориться о сотрудничестве. Контракт с 45-летним специалистом заключен до конца 2026 года с возможностью продления. До этого у бывшего вратаря «Рубина» и сборной России был опыт работы главным тренером, но не слишком продолжительный: он возглавлял тамбовский «Спартак» и казанский «Сокол» в низших лигах. Также Сергей работал в штабе тренера Андрея Талалаева в «Ахмате», «Химках» и «Балтике». В калининградской команде он занимал пост тренера-аналитика. В его задачи входило, в том числе, собирать информацию о соперниках.

Корреспондент «Ъ Северо-Запад» пересекся с Сергеем Рыжиковым больше года назад, когда «Балтика», только что вышедшая в РПЛ из Первой лиги, приезжала в Петербург играть товарищеский матч с «Зенитом». Тогда балтийцы выиграли 2:1. Этот результат стал маленькой сенсацией. Никто не думал, что «Балтика» впоследствии успешно выступит в РПЛ, станет одним из главных открытий Высшей лиги российского футбола — команда заняла в минувшем чемпионате шестое место, подняться выше ей не позволили травмы ведущих игроков и потеря лидеров. Тогда же, год назад, Рыжиков рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что пристально следит за карьерой испанского тренера Хаби Алонсо, успешно работавшего в немецком «Байере» (клуб выиграл чемпионат и Кубок Германии, а его беспроигрышная серия во всех турнирах составила 51 матч), и разделяет его взгляды на построение игры.

В петербургское «Динамо» Рыжиков попал еще и потому, что его воззрения на футбол совпали с теми, которых придерживаются руководители петербургского клуба. В частности, динамовцы играют по схеме, схожей с той, что использует «Балтика». Но, конечно, все это надо будет еще реализовывать в чемпионате Второй лиги — с учетом новых реалий и возможностей футболистов. Сейчас «Динамо» опережает ближайшего конкурента — «Луки-Энергия» из Великих Лук — на очко. До конца турнира осталось провести 13 матчей.

Для «Динамо» назначение Сергея Рыжикова на пост главного тренера — хороший маркетинговый ход, даже если начальники не вкладывали в свое решение такого смысла. Болельщики Петербурга помнят Сергея как футболиста, который защищал ворота «Рубина», дважды выигрывавшего чемпионат России: в 2008-м и 2009-м. Также на счету Рыжикова — победы в Кубке России и Суперкубке России. Одна из самых запоминающихся «викторий» казанской команды — матч, в котором она осенью 2009 года под руководством тренера Курбана Бердыева обыграла в Лиге чемпионов звездную «Барселону» на ее поле 2:1. Первый гол в ворота хозяев уже на 30-й секунде забил Александр Рязанцев — будущий игрок «Зенита». А Рыжиков тогда, как он сам вспоминал, очень волновался, потому что «Барсу» рассердили очень рано и у нее оставалось много времени, чтобы перевернуть игру в свою пользу. Но «Рубин» в итоге праздновал победу, наделавшую шуму в Европе. И в ответной игре не дал победить Лионелю Месси и компании — она завершилась в Казани нулевой ничьей. В этих матчах принимал участие Сергей Семак, нынешний главный тренер «Зенита», выступавший в те годы за «Рубин».

Кирилл Легков