«Мы достигли важного рубежа в истории развития бренда в России»

Ситуация на российском авторынке остается нестабильной: с одной стороны, наметилось плавное восстановление спроса, с другой — продажи сдерживают очередные экономические вызовы. В таких условиях, учитывая высокую конкуренцию в отрасли, важно найти свою уникальную нишу и быстро адаптироваться к новым запросам рынка. О продажах 100 тыс. автомобилей Jetour на российском рынке, гибридной модели бренда, планах по выходу в сегмент каршеринга и развитии модельного ряда «Ъ-Review» рассказал замгендиректора ООО «Вотур Мотор Рус» Алексей Тананыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгендиректора ООО «Вотур Мотор Рус» Алексей Тананыкин

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «Вотур Мотор Рус» Замгендиректора ООО «Вотур Мотор Рус» Алексей Тананыкин

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «Вотур Мотор Рус»

— Бренд Jetour вышел на российский рынок три года назад, сейчас вы входите в топ-7 игроков по объему продаж. Сколько автомобилей было реализовано за все это время?

— В июле мы достигли важного рубежа в истории развития бренда на российском рынке — 100 тыс. проданных автомобилей Jetour. Это совпало с другим важным для компании событием: ровно три года назад состоялся запуск бренда Jetour в России и стартовали продажи первых моделей Jetour Dashing и Jetour X90+.

— Какие модели в вашей линейке пользуются наибольшей популярностью у покупателей?

— По итогам всех трех лет присутствия бренда на рынке драйвером продаж остается Jetour Dashing. На него пришлась почти половина всех проданных автомобилей — 48%. Второй по уровню спроса в модельном ряду Jetour — кроссовер повышенной проходимости T2, который достиг 21% от общего объема продаж. Замыкает топ-3 семейный кроссовер Jetour X70+ с долей продаж 14%.

При этом с выходом Jetour T1 в сентябре прошлого года общая картина по продажам начала меняться. И по итогам первого полугодия 2026 года вторым по уровню спроса стал уже именно он. Что было ожидаемо: модели серии T особенно тепло принимаются аудиторией. Это именно та линейка, которая в первую очередь формирует имидж и восприятие бренда Jetour на рынке.

— Какую долю на авторынке компания занимает на данный момент?

— Продажи бренда Jetour на российском рынке постоянно растут, доля рынка на данный момент составляет 3%. С учетом продаж нашего второго бренда, Soueast, доля компании на рынке достигает 3,27%. Это отличный результат для китайского бренда, который вынужден выдерживать конкуренцию со множеством других новых игроков.

Лидер по продажам в модельном ряду — Jetour Dashing — ежемесячно демонстрирует высокие результаты. Мы планируем закрепить его успех и стремимся достичь среднемесячных продаж на уровне 3 тыс. автомобилей этой модели. Не менее важный фокус для нас — увеличение продаж моделей серии Т.

— Сейчас в стране представлено достаточно большое количество китайских брендов. В чем ваше ключевое отличие от конкурентов?

— С момента выхода на рынок бренд Jetour придерживается концепции, в рамках которой создает автомобили для путешествий и формирует целую экосистему для доступных и комфортных поездок. При этом модельный ряд сформирован с учетом фокуса на сегменте SUV (кроссоверы.— «Ъ-Review»), где каждая модель в линейке закрывает потребности разных сценариев путешествий: от городских (модель Dashing) до семейных поездок с детьми (кроссоверы серии X) и внедорожных приключений (серия T).

— Какие у вас планы по расширению модельного ряда?

— Я бы сказал, что серия T сейчас ярче всего выражает язык нашего бренда и подчеркивает позиционирование. Будем стремиться развивать и расширять ее.

Также в наших планах выход в сегмент рамных внедорожников. Ранее мы уже объявляли о выводе на российский рынок премиального гибридного рамного внедорожника G700. Это еще одно приоритетное направление развития бренда на рынке.

— Сейчас продажи новых автомобилей во многом поддерживаются за счет льготных программ. Предлагаете ли вы какие-то льготные условия по приобретению автомобилей бренда?

—- Мы предлагаем их на ежемесячной основе: это и прямые выгоды от компании, и специальные условия по трейд-ин, и привлекательные условия от банков-партнеров. Также мы регулярно разрабатываем предложения для отдельных категорий граждан, например военнослужащих, сотрудников полиции, медицинских работников, учителей и так далее.

В направлении автокредитования действуют субсидированные процентные ставки на весь модельный ряд бренда. Кроме того, при оформлении стандартного автокредита клиенты могут воспользоваться дополнительными выгодами при покупке автомобиля. Действуют и специальные предложения по страхованию: на отдельные модели есть акция «Каско в подарок» (дополнительная выгода в размере 50 тыс. руб.).

— Не планируете ли в перспективе обратиться в Минпромторг для включения кроссовера Dashing в программу льготного автокредитования?

— Мы заинтересованы во включении в нее Jetour Dashing как ключевой модели в линейке, на которую приходится основной объем продаж. Рассчитываем, что в перспективе эти планы будут реализованы.

— Заинтересованы ли вы в более активном использовании автомобилей бренда таксопарками?

— Как и любой стремительно развивающийся автомобильный бренд, мы ведем диалог со всеми представителями таксомоторной отрасли. На данный момент Jetour представлен во всех сервисах такси с покрытием регионов от Москвы до Иркутска. Кстати, недавно модели Jetour X70+ и Jetour Dashing были включены Минпромторгом в перечень моделей, допущенных для использования в качестве такси. В связи с этим мы надеемся еще больше расширить парк автомобилей Jetour в этой сфере.

— Интересен ли вам сегмент каршеринга?

— До конца текущего года планируем выйти на рынок каршеринга в партнерстве с основными сервисами краткосрочной аренды автомобилей. Более того, в нашем портфеле уже есть постоянные клиенты, общий парк которых насчитывает более 400 автомобилей Jetour. Для нас присутствие в сервисах такси и каршеринга — это отличная возможность демонстрации качества наших продуктов, которые наилучшим образом проявляют себя в условиях постоянных нагрузок.

— Ждать ли новинок от Jetour в 2026 году?

— В этом году мы уже представили обновления моделей текущей линейки, в частности полноприводную версию кроссовера X90+ и T2 с обновленными элементами дизайна. В августе мы планируем представить еще одно обновление в рамках серии Т. Кроме того, могу намекнуть, что в наших планах также вывод на рынок гибридной версии одной из текущих моделей.

— Вы продолжите оставаться в среднем ценовом сегменте или модельный ряд может пополниться верхней планкой премиума?

— Что касается премиального сегмента, то в обозримом будущем мы ожидаем на российском рынке первый гибридный премиальный рамный внедорожник бренда — Jetour G700.

— Каков ваш прогноз по рынку легковых автомобилей в России в 2026 году?

— Если рассматривать ситуацию на рынке в текущем году, то, с одной стороны, мы наблюдаем рост, а с другой — видим ряд геополитических проблем, с которыми ранее сталкиваться не приходилось. Это, в свою очередь, вносит свои коррективы в объемы продаж и потребительскую активность в те месяцы, которые всегда показывали достаточно хорошие результаты продаж. По итогам года мы прогнозируем 1,35–1,4 млн автомобилей, при этом основной объем продаж придется на четвертый квартал. В этот же период мы планируем нарастить объемы продаж автомобилей Jetour и увеличить долю на рынке до 4,5–5%.

Наталия Мирошниченко