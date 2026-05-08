Детальный разброс

В сети обсуждают сложности с открытием магазинов автозапчастей. На новые китайские марки подобрать комплектующие все еще сложно: продавцам приходится постоянно обновлять ассортимент, а это приводит к возвратам. На что еще жалуются предприниматели?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На российских дорогах можно встретить машины 133 мировых брендов. Больше половины из них — китайские, с конвейеров в КНР сходят и представители популярных европейских, японских и американских марок. Количество моделей — свыше 800. Растущий рынок требует расходников для ТО и комплектующих для ремонта. Однако магазины автозапчастей просто не успевают обновлять ассортимент, рассказал основатель компании «Механика» Дмитрий Даньшов:

«Мучаемся, подбираем, сравниваем то, что стояло на полках, и то, что вытаскиваем из новой распакованной коробки. У этой беды несколько причин. У китайцев избыточное количество производителей комплектующих, и они их могут менять, тасовать в зависимости от текущей потребности.

Второе — у них такого порядка, как у немцев, когда любое изменение хоть материала, хоть поставщика скрупулезно документируется, нет. И я не уверен, что он когда-нибудь возникнет».

Многие бренды создают склады комплектующих, однако они есть далеко не у всех. И причина в том, что машины банально не рассчитаны на ремонт, считает заместитель директора компании «Моторные технологии» Олег Карнадуд:

«У китайцев очень часто меняются комплектующие в машинах, происходит смена модельного ряда, нет полноценных каталогов запасных частей. Это вызывает дефицит. То есть ты ищешь какую-то деталь, а найти ее не можешь. Вроде есть что-то похожее, близкое, но не то. Сейчас одна модель производится, через полгода выпускается новая. На эту модель запасных частей нет, потому что в КНР, я так понимаю, делают авто не для того, чтобы ремонтировать. Покатался, выкатал свой срок, все, бери новую машину».

Чем больше брендов заходит в Россию, тем шире предложение по запчастям и комплектующим, однако к их качеству иногда много вопросов, говорит глава «Союза автосервисов» Юрий Валько:

«Производство, которое всегда было свойственно Китаю, выглядит так: после окончания рабочего времени они создают тот же продукт, только без бренда. Что касается подделок для автомобилей из КНР, мне такое неизвестно. Понятно, что есть производители, которые поставляют сюда машины, компании, которые выпускают запчасти, и игроки рынка, которые видят, когда на что-то есть спрос, очень быстро на это реагируют и находят возможность поставить именно то, что будет очень востребовано».

В прошлом году количество новых компаний по продаже автозапчастей снизилось на 12%. Спад рынка связан с укрупнением игроков, низкой маржинальностью и усилением контроля с введением обязательной маркировки. При этом продажи автозапчастей на маркетплейсах выросли. На Wildberries эта категория по итогам 2025-го показала +100%. Представитель площадки Дмитрий Борщевский объясняет это расширением ассортимента:

«Основной спрос на Wildberries приходится на запчасти для отечественных марок: это Lada и ГАЗ. Помимо этого, большую долю занимают товары для корейских и немецких автомобилей: Kia, Hyundai, Volkswagen, Audi Group, Chevrolet. Но в последнее время активно растет спрос на запчасти для наиболее популярных китайских автомобилей.

Чаще всего покупают расходные материалы: фильтры, щетки, лампы и колодки. Но при этом в топе запчастей — подшипники, фары, тормозные диски и амортизаторы».

В России насчитывается около 3,2 млн китайских машин. Это чуть менее 7% от всего зарегистрированного автопарка. Больше чем две трети приходится лишь на пять брендов: Chery, Haval, Geely, Changan и Lifan.

Юлия Савина