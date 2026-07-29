На торги вновь выставили бывшие активы экс-губернатора Челябинской области

Начался новый аукцион по продаже ООО «Родник», владеющего ТРК «Родник» и «Алмаз», и ООО «Управляющая компания „Содействие“». Активы, ранее принадлежавшие бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, хотят реализовать за 12,2 млрд руб., указано на портале «ГИС Торги».

Шаг аукциона составляет 121,6 млн руб., размер задатка — 2,4 млрд руб. (20%). Заявки принимаются до 4 августа. Сами торги проведут 6 августа.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ООО «Родник» пытались продать уже дважды, но безуспешно. Отдельно реализовывали и 100% долей в управляющей компании «Содействие» за 6,2 млн руб.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России «Макфа», стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании, среди которых АО «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», ООО «Родник» и многие другие. Вскоре после удовлетворения иска ООО «УК „М-групп“», контролирующее АО «Макфа», перешло под управление ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).

Виталина Ярховска