Активы челябинского экс-губернатора за 12 млрд рублей снова не смогли продать

Торги по продаже 100% долей ООО «Родник» и ООО «Проспект», изъятых в пользу РФ у семьи бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, вновь не состоялись. На конкурс не было подано ни одной заявки, указано на портале ГИС «Торги».

Начальная цена ООО «Родник» составляла 8,2 млрд руб., цена отсечения — 4,1 млрд руб. В Челябинске компания среди прочих владеет одноименным торгово-развлекательным комплексом, ТРК «Алмаз» и отелем Radisson Blu.

ООО «Проспект» хотели продать минимум за 3,8 млрд руб. с ценой отсечения 1,9 млрд руб. Организация владеет торговыми помещениями, в которых ранее размещалась одноименная сеть магазинов. В 2018 году они закрылись, а недвижимость была передана в аренду крупным торговым сетям «Пятерочка», «Магнит» и другим.

Активы пытались реализовать в конце марта по той же стоимости. Тогда удалось продать только 100% долей ООО «Новая планета», которое владело челябинским магазином «Школьник». Организацию приобрела свердловская «Инвестиционная компания „Джи Эй Групп“» за 399,7 млн руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России «Макфа», стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании, среди которых АО «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», ООО «Родник» и многие другие. Вскоре после удовлетворения иска ООО «УК „М-групп“», контролирующее АО «Макфа», перешло под управление ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).

Виталина Ярховска