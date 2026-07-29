В Рязани эвакуировали склад Wildberries после атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эвакуации складов Wildberries в последнее время часто происходят по требованиям безопасности, обычно в связи с атаками БПЛА. Например, в июле 2026 года такие инциденты происходили в Коледино и Электростали Московской области, Котовске Тамбовской области, Краснодаре, Невинномысске, Симферополе, Екатеринбурге и Сарапуле. В ряде случаев такие атаки приводили к пожарам и повреждению логистических комплексов.

В результате атак БПЛА в июле 2026 года было затронуто пять складских объектов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м, что составляет 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. Полное восстановление может потребоваться для четырёх объектов, в то время как комплекс в Коледино продолжает работу. Wildberries также заявила о пересмотре правил работы на логистических объектах при возникновении нештатных ситуаций, таких как атаки дронов, делая акцент на безопасности сотрудников и оперативном реагировании.

Компания активно взаимодействует с МЧС по вопросам противопожарной безопасности и занимается ликвидацией последствий атак. В некоторых случаях Wildberries обещает компенсировать ущерб продавцам и обеспечить привычный уровень выплат на фоне эвакуаций.