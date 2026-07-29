S7 прокомментировала данные о возгорании двигателя у самолета из Новосибирска
Самолет S7 вернулся в аэропорт при выполнении рейса из Новосибирска в Краснодар из-за срабатывания сигнализации о пожаре. При этом признаков открытого возгорания не было, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами и выполнил посадку в штатном режиме»,— уточнили представители S7. Для 160 пассажиров рейса предоставили резервное воздушное судно. Они вылетели в Краснодар в 13:50 по местному времени (9:50 мск).
Сегодня утром Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщало, что самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателя. Прокуратура начала проверку по факту нарушения правил безопасности воздушного транспорта (ст. 263 УК).
В последние годы зафиксировано несколько инцидентов с самолетами, связанных с предполагаемым возгоранием двигателей или их неисправностями. Например, в марте 2023 года самолет Boeing 737, следовавший из Санкт-Петербурга в Ижевск, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в двигателе, предположительно вызванного попаданием птицы. В июле 2021 года грузовой Boeing 737-800 вернулся в Красноярск из-за утечки топлива, обнаруженной экипажем.
Происшествия с авиационной техникой нередко становятся предметом проверок транспортных прокуратур и возбуждения уголовных дел, как в случае с рейсом S7. Так, уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна было возбуждено в августе 2024 года после инцидента с самолетом Boeing 737 авиакомпании «Смартавиа», который дважды зацепил взлетно-посадочную полосу в Сочи. В некоторых случаях причиной инцидентов называют как технические неисправности, так и внешние факторы или ошибки пилотов.