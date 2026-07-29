S7 прокомментировала данные о возгорании двигателя у самолета из Новосибирска

Самолет S7 вернулся в аэропорт при выполнении рейса из Новосибирска в Краснодар из-за срабатывания сигнализации о пожаре. При этом признаков открытого возгорания не было, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Экипаж действовал в соответствии с установленными процедурами и выполнил посадку в штатном режиме»,— уточнили представители S7. Для 160 пассажиров рейса предоставили резервное воздушное судно. Они вылетели в Краснодар в 13:50 по местному времени (9:50 мск).

Сегодня утром Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщало, что самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателя. Прокуратура начала проверку по факту нарушения правил безопасности воздушного транспорта (ст. 263 УК).