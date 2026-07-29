Из-за возгорания двигателя самолет S7 вернулся в Новосибирск

Самолет S7 вернулся в Новосибирск при выполнении рейса в Краснодар 29 июля. Экипаж принял соответствующее решение из-за возгорания двигателя во время полета, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, на борту находились 160 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме в международном аэропорту Толмачево.

Новосибирской транспортной прокуратурой проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи СКР выехали к месту посадки самолета.

Александра Стрелкова