Москва в девятый раз возглавила рейтинг инновационного развития регионов
Москва вновь подтвердила статус лидера инновационного развития среди субъектов России. По итогам 11-го рейтинга Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), Москва в девятый раз заняла первую строчку.
Помимо Москвы, в первую пятерку вошли Татарстан, Томская, Нижегородская области и Санкт-Петербург. Особого внимания заслуживает Томская область, которая впервые за всю историю наблюдений поднялась на третье место.
Аналитики подчеркивают, что Москва — лидер среди регионов по созданию условий для развития инноваций. Столица сохранила первое место в индексе социально-экономических условий инновационной деятельности благодаря высоким показателям по доле занятых в высокотехнологичных наукоемких отраслях сферы услуг, доле взрослого населения с высшим образованием, численности студентов на 10 тыс. человек, а также значительным затратам на цифровые технологии и широкому распространению высокоскоростного интернета.
Кроме того, Москва сохранила первое место в стране по условиям для развития инноваций и подтвердила свои сильные позиции в других ключевых направлениях. Она заняла первую строчку в индексе экспортной активности (благодаря объему экспорта товаров и услуг, патентным заявкам за рубежом и трансферу технологий), второе место в индексе «Инновационная деятельность» и поднялась со второй позиции в индексе «Научно-технический потенциал».
Татарстан, в свою очередь, удерживает первенство в инновационной деятельности и качестве инновационной политики, а Томская область усилила свои позиции за счет роста практически по всем направлениям, особенно в научно-техническом потенциале.
Среди регионов, значительно улучшивших свои показатели по сравнению с рейтингом 2025 года, — Иркутская область (подъем на 20 позиций), Ленинградская область и Республика Крым (+18), Приморский край (+17) и Тюменская область (+14). Во всех этих субъектах выросла активность инновационной политики и усилились социально-экономические условия для ведения инновационной деятельности.
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, составивший упомянутый рейтинг, является научно-исследовательским институтом, специализирующимся на статистике и экономике знаний. Он ежегодно публикует ряд исследований и рейтингов, включая инновационное развитие регионов и индекс цифровизации.
Москва стабильно удерживает лидирующие позиции в различных рейтингах, отражающих научно-технологическое и социально-экономическое развитие. Например, по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Москва возглавляла рейтинг инновационного развития российских регионов в 2018–2019 годах, а в 2024 году вновь заняла первое место в Индексе городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Также столица лидирует в рейтинге «IQ городов» по индексу цифровизации городского хозяйства среди мегаполисов, что подтверждает ее высокий уровень цифровизации, который считается одним из ключевых факторов для инновационного развития.
Эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ отмечают, что отрыв Москвы от других регионов по уровню инновационного развития продолжает увеличиваться. Лидерству Москвы способствуют высокий образовательный потенциал, цифровизация, а также активные затраты на инновации и экспорт знаний. Кроме того, Москва демонстрирует высокий уровень организационного обеспечения политики в научно-технической и инновационной сферах и активно участвует в федеральных инициативах. Тем не менее, руководитель центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Евгений Куценко отмечает, что инновации требуют значительных финансовых вложений, и, несмотря на организационные улучшения, этот вопрос остается актуальным.