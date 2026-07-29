Москва в девятый раз возглавила рейтинг инновационного развития регионов

Москва вновь подтвердила статус лидера инновационного развития среди субъектов России. По итогам 11-го рейтинга Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), Москва в девятый раз заняла первую строчку.

Помимо Москвы, в первую пятерку вошли Татарстан, Томская, Нижегородская области и Санкт-Петербург. Особого внимания заслуживает Томская область, которая впервые за всю историю наблюдений поднялась на третье место.

Аналитики подчеркивают, что Москва — лидер среди регионов по созданию условий для развития инноваций. Столица сохранила первое место в индексе социально-экономических условий инновационной деятельности благодаря высоким показателям по доле занятых в высокотехнологичных наукоемких отраслях сферы услуг, доле взрослого населения с высшим образованием, численности студентов на 10 тыс. человек, а также значительным затратам на цифровые технологии и широкому распространению высокоскоростного интернета.

Кроме того, Москва сохранила первое место в стране по условиям для развития инноваций и подтвердила свои сильные позиции в других ключевых направлениях. Она заняла первую строчку в индексе экспортной активности (благодаря объему экспорта товаров и услуг, патентным заявкам за рубежом и трансферу технологий), второе место в индексе «Инновационная деятельность» и поднялась со второй позиции в индексе «Научно-технический потенциал».

Татарстан, в свою очередь, удерживает первенство в инновационной деятельности и качестве инновационной политики, а Томская область усилила свои позиции за счет роста практически по всем направлениям, особенно в научно-техническом потенциале.

Среди регионов, значительно улучшивших свои показатели по сравнению с рейтингом 2025 года, — Иркутская область (подъем на 20 позиций), Ленинградская область и Республика Крым (+18), Приморский край (+17) и Тюменская область (+14). Во всех этих субъектах выросла активность инновационной политики и усилились социально-экономические условия для ведения инновационной деятельности.