Просроченные долги бизнеса перед контрагентами в четыре раза превысили банковские

На форуме «Сбера» во Владивостоке, посвященном проблемам банкротства, обсудили важность распространения механизмов, позволяющих бизнесу реструктурировать долги, которые введены принятыми в июле поправками к закону о несостоятельности. В портфелях банков, по данным ЦБ РФ, доля реструктурированной задолженности выросла с 20% до 23,7%: с 9,8 трлн до 20,7 трлн руб. с 19 февраля 2022 года к 31 марта 2026 года, рассказала на сессии профессор кафедры финансового менеджмента факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Львова.

По подсчетам Kept, добавила спикер, доля проблемных кредитов бизнеса по итогам 2025 года составила около 25%, а доля нуждающейся в реструктуризации задолженности — примерно 15% (13 трлн руб., или 5% ВВП), что близко к значениям 2009 и 2015 годов. По оценке Росстата, доля просроченных долгов бизнеса перед другими фирмами в четыре раза выше, чем доля просрочки банкам, указала госпожа Львова.

Малый бизнес в 2026 году «чувствует себя хуже, чем в 2025-м», заявил председатель Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин. По его словам, «предпосылки к этому были», и сейчас «Сбер» наращивает активность в этом направлении. На вопрос о положении строительных компаний господин Черкашин ответил, что в целом по стране «ситуация не выглядит устрашающе». Но, уточнил спикер, рынок жилья в каждом крупном городе имеет свои особенности, и есть регионы с переизбытком предложения и недостатком спроса, где «потенциально могут быть проблемы».

По данным «Контур.Фокуса», за первую половину этого года количество исков бизнеса к предприятиям, занимающимся строительством зданий, выросло на 15,6% год к году, до 53,1 тыс. дел.

Подробнее о росте экономических споров в судах — в материале “Ъ” «Берут на арбитраж».

Анна Занина