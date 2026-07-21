Берут на арбитраж

Количество споров в арбитражных судах РФ в январе—июне выросло на 7,6% после падения в 2025 году, вплотную приблизившись к значениям 2024-го, следует из исследования «Контур.Фокуса» для “Ъ”. Эксперты полагают, что эффект увеличения госпошлин осенью 2024 года преодолен, а накопившиеся конфликты и проблемы бизнеса не получается решать во внесудебном порядке. Более того, число дел против ответчиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Мособласти превысило даже показатели двухлетней давности по этим регионам. Самый существенный рост исков наблюдается к торговым и строительным предприятиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным сервиса «Контур.Фокус», общее количество арбитражных споров за первую половину 2026 года выросло на 7,57% год к году, достигнув 761,89 тыс. и практически отыграв прошлогоднее падение. При подсчетах учитывались арбитражные дела, возбужденные в этот период в отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Снижение числа арбитражных споров в 2025 году было вызвано повышением осенью 2024 года госпошлин за обращение в суд, напоминает партнер NOVATOR Legal Group Александр Катков. Так, минимальная сумма для подачи имущественного иска в арбитражный суд возросла до 10 тыс. руб. с прежних 3 тыс. руб., а максимальный порог — до 10 млн руб. с прежних 200 тыс. руб. Первая реакция бизнеса была бурной: в первой половине 2025 года число новых арбитражных дел снизилось до 708,29 тыс., это на 8,6% меньше количества споров в январе—июне 2024 года (774,8 тыс.). «В 2025 году многие компании пересматривали целесообразность подачи иска, укрупняли требования, активнее использовали претензионную работу, откладывали спор до момента, когда сумма требований оправдает судебные расходы»,— рассказывает руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова.

Но эффект оказался временным, констатирует господин Катков: «К 2026 году компании пересчитали свои бюджеты и поняли, что в ряде случаев суд остается единственным эффективным способом защиты».

Как показывают данные «Контур.Фокуса», итоги полугодия 2026-го всего на 1,7% отстают от показателя первой половины 2024 года. «Долги растут, поэтому растет и число исков. Просто теперь решение принимают чуть дольше и чаще просчитывают экономику процесса»,— говорит руководитель судебных проектов юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова. При этом она признает, что мелкие иски до 200–300 тыс. руб. стали подавать реже — «такие долги проще списать или договориться».

Кто где ответчик

Топ регионов, в которых зарегистрировано наибольшее количество ответчиков по искам, поданным в арбитражные суды в первой половине 2026-го, традиционно возглавила Москва (149 803 спора), за ней следуют Санкт-Петербург (44 452), Московская область (35 082), Свердловская область (27 371) и Краснодарский край (18 393). Александр Катков уточняет, что в этих регионах сосредоточена основная деловая активность, крупные компании и значительные финансовые потоки. «Где больше компаний, там больше договоров, а где больше договоров — там больше споров»,— поясняет госпожа Мамажанова.

Чаще всего ответчиками по искам выступают предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом (86,7 тыс. дел), отмечает аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова.

Она напоминает, что в 2025 году на первом месте по ответчикам были органы госуправления по обеспечению военной безопасности и соцобеспечению, теперь они сместились на вторую позицию и продолжают плавно снижаться — 80,24 тыс. споров против 90,67 тыс. в первой половине 2024 года.

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В топ-10 отраслей, в которых работают ответчики, также вошли компании из торговых и строительных сфер. Наиболее значительный рост исков наблюдается к компаниям, ведущим оптовую торговлю — 56,3 тыс. дел, это на 15,1% больше, чем в первой половине 2025 года, и на 7,3% больше, чем в первом полугодии 2024-го. Аналогичное увеличение требований замечено к предприятиям, занимающимся строительством зданий (53,1 тыс. дел, рост на 15,6% и на 8,3% соответственно), сухопутным и трубопроводным транспортом (45,2 тыс. дел, рост на 4,4% и на 29,8%), специализированными строительными работами (25,4 тыс. дел, рост на 14,9% и на 8,5%).

Госпожа Мамажанова полагает, что лидерство в спорах строительной и торговой отраслей связано со сложностью этих бизнесов: «Чем больше строят и торгуют, тем больше судятся. Это не признак кризиса, а, скорее, признак активности». Однако, по мнению господина Каткова, рост споров в этих сферах является индикатором системного кризиса ликвидности, а восходящий тренд говорит о системном характере проблем. Отдельным трендом 2026 года юрист выделяет увеличение числа споров продавцов с маркетплейсами.

Среди факторов, влияющих на судебную активность, Наргиз Мамажанова называет инфляцию, высокую ключевую ставку и рост банкротств юрлиц.

В связи с этим господин Катков ожидает к концу года дальнейшего роста бизнес-споров с возможностью превышения цифр 2024-го, если экономические трудности сохранятся. Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков более оптимистичен, ожидая незначительного увеличения числа арбитражных дел или даже стагнации. Он отмечает, что часть экономических споров уходит из государственных в третейские суды, а безнадежные долги теперь реже становятся предметом разбирательства. «Для кредитора в такой ситуации важен не только факт наличия долга, а перспектива реального взыскания,— признает госпожа Фатыхова.— Но если у должника есть активы, обороты и исполнимые контракты, обращение в суд сохраняет экономический смысл даже при высокой госпошлине».

Анна Занина