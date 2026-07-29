Чистая прибыль Сбербанка по МСФО превысила 1 трлн руб. в первом полугодии

По итогам первого полугодия чистая прибыль Сбербанка (MOEX: SBER) составила 1,019 трлн руб. Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности банка (есть у «Ъ»).

С начала года совокупный кредитный портфель «Сбера» вырос на 3,9% в реальном выражении, до 52,6 трлн руб. Объем корпоративного кредитования увеличился на 2,9%, розничного — на 5,6%. В банке улучшение показателей связали с «положительной динамикой во всех продуктах». Средства частных клиентов выросли на 3% (без учета валютной переоценки), до 34,5 трлн руб. Благодаря этому доля «Сбера» в кредитовании физлиц превысила 50%, а в привлеченных средствах достигла 45%. Чистые процентные доходы за шесть месяцев выросли на 22,5%, до 2,05 трлн руб., чистые комиссионные доходы — на 5,4%, до 419,8 млрд руб.

По итогам второго квартала Сбербанк заработал 511,2 млрд руб. чистой прибыли (рост на 20,9% год к году) при рентабельности капитала 24%. Чистые процентные доходы за указанный период увеличились на 26,7%, до 1,067 трлн руб., чистые комиссионные доходы -— на 10,4%, до 215,3 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь–июнь выросла на 20,4% год к году, до 995,3 млрд руб. Глава «Сбера» Герман Греф называл ключевым событием утверждение в конце июня рекордных дивидендов в 37,64 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию.