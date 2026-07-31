Дни рождения
Сегодня исполняется 40 лет двукратному чемпиону мира по хоккею, трехкратному обладателю Кубка Стэнли Евгению Малкину
Евгений Малкин
Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters
Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов:
— Дорогой Евгений! Поздравляю тебя с круглой датой. Это пока не юбилей, да и итоги твоей блестящей карьеры подводить еще рано. Конечно, свою страницу в историю большого хоккея ты уже вписал. Будем надеяться, что лучшие главы твоей биографии еще впереди. Здоровья, удачи и новых побед. Твой Вячеслав Фетисов