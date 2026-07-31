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Дни рождения

Сегодня исполняется 40 лет двукратному чемпиону мира по хоккею, трехкратному обладателю Кубка Стэнли Евгению Малкину

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

Евгений Малкин

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов:

— Дорогой Евгений! Поздравляю тебя с круглой датой. Это пока не юбилей, да и итоги твоей блестящей карьеры подводить еще рано. Конечно, свою страницу в историю большого хоккея ты уже вписал. Будем надеяться, что лучшие главы твоей биографии еще впереди. Здоровья, удачи и новых побед. Твой Вячеслав Фетисов

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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