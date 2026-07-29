Свердловский областной суд утвердил приговор экс-редактору Ura.ru Аллаярову

Свердловский областной суд оставил без изменения по существу приговор бывшему редактору информационного агентства Ura.ru Денису Аллаярову, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. По апелляционному представлению прокурора с Дениса Аллаярова конфисковано 120 тыс. руб. — сумма, эквивалентная размеру взятки. Срок заключения оставили прежним. Напомним, 21 апреля 2026 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил журналиста к пяти годам колонии общего режима за дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) своему дяде-полицейскому за получение оперативных сводок для написания материалов, а также к штрафу в 1,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно обвинению, в апреле 2024 года Денис Аллаяров, будучи редактором Ura.ru, договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что силовик будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей, чтобы увеличивать трафик для Ura.ru.

Полицейский согласился: по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Журналист получал по почте сводки до 2 апреля 2025 года. 25 ноября 2025 года Верх-Исетский райсуд назначил Андрею Карпову четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием. Именно по его показаниям следствие составило обвинение журналисту.

Трудовой контракт с Денисом Аллаяровым был завершен 27 ноября — в тот день, когда агентство Ura.ru вошло в состав холдинга «Ридовка».

Сам Денис Аллаяров признал вину в инкриминируемом преступлении под конец судебных процессов. Ближе к судебным прениям журналист признался, что это преступление было ошибкой.

Артем Путилов