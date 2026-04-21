Пять лет за взятку дяде

В Екатеринбурге суд приговорил к пяти годам колонии бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Он признан виновным в даче взятки своему дяде-полицейскому за оперативные сводки МВД. Под конец судебного разбирательства журналист признал вину. Его дядя Андрей Карпов, заключивший досудебное соглашение, ранее получил четыре года условно.

Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На оглашение приговора Денису Аллаярову к Верх-Исетскому райсуду Екатеринбурга пришло около 30 журналистов. Из-за большого количества слушателей судебные приставы усилили охрану. В зал запускали не всех, часть представителей СМИ слушали приговор в коридоре.

Суд приговорил Дениса Аллаярова к пяти годам колонии общего режима, как и запрашивало в прениях гособвинение. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Осужденному также назначен штраф в размере 1,2 млн руб., в течение четырех лет ему запрещено заниматься журналистской деятельностью.

Денис Аллаяров, который провел в СИЗО уже около 11 месяцев, в последнем слове просил суд проявить милосердие и не лишать его свободы. Когда у него спросили, доволен ли он приговором, с сарказмом ответил: «Безумно доволен».

Согласно обвинению, в апреле 2024 года Денис Аллаяров, занимая должность редактора Ura.ru, договорился со своим дядей Андреем Карповым, занимавшим в то время должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. Полицейский согласился — по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице.

По данным Следственного комитета России (СКР), Андрей Карпов всего получил 120 тыс. руб.

«Указанная служебная информация, не подлежащая несанкционированному распространению, направлялась получателем взятки подсудимому на электронную почту и в дальнейшем использовалась при подготовке публикаций информационно-аналитического агентства»,— сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. В рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в редакции Ura.ru, организованы фонографическая и компьютерно-техническая экспертизы.

25 ноября 2025 года суд назначил Андрею Карпову четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием.

Действие трудового контракта с Денисом Аллаяровым было прекращено 27 ноября — в тот день, когда агентство Ura.ru вошло в состав холдинга «Ридовка». Вину он признал 1 апреля, под конец судебного разбирательства. Не исключено, что на такой шаг его подтолкнуло выступление прокурора в прениях: гособвинитель тогда заявила, что нет ни единого повода для смягчения наказания, кроме признания вины.

Выступая с последним словом, Денис Аллаяров негодовал, что его дядя отделался условным сроком, а для него запросили реальный, хотя он признал вину, раскаялся, отправил на нужды специальной военной операции 120 тыс. руб.— размер взятки.

За время проведения судебного разбирательства было опрошено множество свидетелей: полицейские, журналисты Ura.ru, родственники бывшего редактора, депутаты и чиновники Екатеринбурга.

Многие из них характеризовали журналиста исключительно с положительной стороны, отмечая его высокий профессионализм и порядочность.

Защита Дениса Аллаярова планирует обжаловать приговор.

Артем Путилов, Екатеринбург