«Известия»: в России предложили создать реестр юристов по банкротству граждан
В России предложили создать реестр добросовестных компаний и специалистов по сопровождению процедур банкротства физических лиц, чтобы отделить их от мошенников. Об этом пишут «Известия». Инициатором стала ассоциация «Право должника», она направила письмо в Федеральную антимонопольную службу, Минюст и Госдуму.
В письме организация указала на негативный образ института независимой юридической помощи при несостоятельности: более 90% публикаций в социальных сетях носят отрицательный характер из-за обобщения всех участников рынка под названием «раздолжнители».
Председатель ассоциации Александр Кушнарев отметил, что недобросовестные юристы действительно существуют, однако их деятельность не должна определять всю отрасль. «Нельзя одним термином описывать и мошенника, и юриста, который законно сопровождает банкротство многодетной матери или пенсионера», — сказал юрист.
Банкротством в России занимается ряд юридических фирм. Например, в сфере банкротства юридических лиц на рынке оказывают услуги такие компании как «Сотби», ЕПАМ, «Ковалев, Тугуши и партнеры», Бюро адвокатов «Де-юре», «Регионсервис», Orchards, «Казаков и партнеры», «Павел Хлюстов и партнеры», «Бендерский и партнеры», Infralex, РКТ, «Рустам Курмаев и партнеры», «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры», ЮСТ, «Пепеляев Групп», ФБК Legal, «Бартолиус», VEGAS LEX, «Павлова и партнеры», Capital Legal Services, «Лемчик, Крупский и партнеры», «Хренов и партнеры».
Для банкротства физических лиц в числе рекомендованных консультантов также отмечаются «Юков и партнеры», «Сотби», «Ковалев, Тугуши и партнеры», «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры», GR Legal, Infralex, Бюро адвокатов «Де-юре», «Савельев, Батанов и партнеры», А-ПРО, «S&K Вертикаль» (данные по состоянию на 2020-2023 годы). Информация о банкротствах, в том числе физлиц, публикуется в специализированных разделах, например, на сайте «Коммерсанта» есть раздел «Банкротства».