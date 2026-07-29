Минобороны России сообщило о новом ударе по порту в Николаеве

Российская армия вечером 28 июля и ночью 29 июля ударила по целям в порту Николаева и двум связанным с ВСУ сухогрузам в районе Одессы. Они перевозили оружие и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск», сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным министерства, удары по порту «Николаев» были нанесены беспилотниками. В результате поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для ВСУ, добавили в ведомстве.

Вооруженные силы России всю неделю наносят удары по объектам портовой инфраструктуры Украины. 27 июля ВС РФ ударили беспилотниками по сухогрузам в порту Николаева. 28 июля в порту также были поражены объекты перевалочного комплекса, задействованные в доставке и хранении грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами.