Минобороны России отчиталось об ударе по порту в Николаеве

Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в порту Николаева барражирующими боеприпасами и ударными беспилотниками были поражены объекты перевалочного комплекса, задействованные в доставке и хранении грузов военного назначения. Также под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинских войск.

Кроме того, российские военные нанесли удар по сухогрузу в районе 11 км к востоку от Одессы. В Минобороны утверждают, что судно осуществляло доставку военных грузов в порты Одессы и Черноморска.